"Исказили историю": РФ унизили на чемпионате мира по хоккею

В РФ отреагировали на ошибку в трансляции хоккейного матча

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал инцидент с унижением РФ на чемпионате мира по хоккею-2024. На турнире Россию не указали, как одну из самых титулованных команд.

Соответствующий комментарий Третьяка приводит iz.ru. Владислав считает, что хоккейные власти должны извиниться перед Россией "в полный рост" за "искажение истории". В Международной федерации хоккея на льду (IIHF) назвали произошедшее "ошибкой".

– Как отреагировали на странный поступок IIHF, в своей графике на чемпионате мира убравшей достижения сборных СССР и России?

– Непонятная история. Не хочется это комментировать, но считаю это неправильным поступком IIHF. Она уже заявила, что это была ошибка.

Но я сомневаюсь, что это просто ошибка. По крайней мере, за нее надо бы извиниться в полный рост. Нельзя так искажать историю, – заявил Третьяк.

Напомним, во время матча между США и Швецией IIHF в своей графике не упомянула про победы сборной СССР (22 победы) и РФ (5 побед) на чемпионатах мира.

Добавим, сборные РФ и Беларуси отстранены от всех турниров под эгидой IIHF до окончания сезона 2024/25. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников назвал функционеров IIHF "гадами" из-за того, Россию не пустили на ЧМ-2024.