Швейцария – Чехия: онлайн видеотрансляция финала ЧМ-2024 по хоккею

Сенсационные финалисты сыграют за главный трофей года на уровне сборных

В воскресенье, 26 мая, в Праге (Чехия) на O2 Арене состоится финал чемпионата мира по хоккею с шайбой-2024. В решающей игре встретятся команды Швейцарии и Чехии.

В прямом эфире в Украине видео финальной игры покажет YouTube-канал Setanta Sports. Начало встречи — в 21:20 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция финала чемпионата мира по хоккею-2024 Швейцария – Чехия (плеер с трансляцией появится здесь ближе к началу игры)

Главные фавориты чемпионата мира-2024 вылетели на более ранних стадиях, а потому зрителей в любом случае ожидает сенсационный победитель. Сборная Швейцарии еще ни разу не побеждала на таком уровне, имея в своем активе лишь 3 "серебра" и 6 "бронз". Чехия, в свою очередь, является фаворитом в решающей игре. Команда не только играет дома, но и может похвастаться 6 "золотыми" наградами уровня ЧМ, правда, последний успех чехов датируется 2010 годом.

Обе команды на турнире выступали в группе А, где Швейцария заняла второе место, а Чехия — третье. В очном матче на групповой стадии швейцарцы одолели чехов по буллитам (2:1).

В плей-офф Швейцария одолела Германию (3:1) и Канаду (3:2, Б). Чехия, в свою очередь, прошла США (1:0) и Швецию (7:3).

Напомним, что хоккейные сборные РФ и Беларуси отстранены от международных соревнований до окончания сезона 2024/25. К слову, недавно сборная Украины выиграла чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1B и повысилась в классе.