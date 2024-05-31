Глава держави не хоче бачити росіян на турнірах у Чехії через їхнє хамство

Президент Чехії Петр Павел задоволений, що росіян не було на чемпіонаті світу-2024 з хокею у Празі. Глава держави присоромив російських хокеїстів за неспортивну поведінку на ЧС-2015, який також проходив у Чехії.

Відповідний коментар президента Чехії наводить isport. Петр зазначив, що не хотів бачити збірну РФ на турнірі в Чехії через їхній вчинок на фіналі ЧС-2015, коли російські хокеїсти, програвши Канаді (1:6), покинули майданчик, не дочекавшись канадського гімну.

– Чемпіонат був неповноцінним через відсутність Росії?

– Це не правда. Просто через те, як вони поводилися на попередньому чемпіонаті у Чехії, правильно, що їх тут не було.

Я не хочу обговорювати питання про те, чи має бути російська команда, чи ні. Але ви, напевно, всі пам’ятаєте минулий чемпіонат у Празі у 2015 році – як вони поводилися у фіналі з Канадою.

Я думаю, що тільки через те, як вони там поводилися, правильно, що їх не було на цьому чемпіонаті.

Це не має жодного відношення до політики. Це була явно неспортивна поведінка.

Такому не місце на чемпіонаті світу, – заявив Павел.

Збірна Канади перемогла команду РФ у фіналі ЧС-2015 з рахунком 6:1

Російські хокеїсти залишили майданчик, проявивши неповагу до канадців

Російські користувачі мережі розкритикували президента Чехії за таку позицію. На нього посипалися образи із РФ.

Нагадаємо, збірна Чехії здобула перемогу на ЧС-2024, обігравши у фіналі Швейцарію. Російська команда відсторонена від міжнародних турнірів.