"Потом и кровью": в РФ обрадовались "успеху" в хоккее после ЧМ-2024

В хоккее после чемпионата мира произошел конфуз

Первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер СКА Роман Ротенберг порадовался "успеху" РФ на международной хоккейной арене. Несмотря на отстранение сборной РФ от всех соревнований эта команда поднялась на второе место в рейтинге Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

Соответствующий комментарий Ротенберга приводит "Матч ТВ". Роман считает, что в мире хоккея есть только две силы — Канада и РФ.

– Как относитесь к тому, что сборная России поднялась на второе место в рейтинге, хотя команда уже третий год как отстранена от соревнований?

– Второе место в рейтинге мы завоевали потом и кровью. С моральной точки зрения вижу не казус подсчета, а наше реальное положение в хоккее.

Вот финны в последние годы деградируют, начали вылетать в четвертьфинале. А мы стабильно выходили в полуфиналы, откуда добирались до медалей.

Эта стабильность привела к констатации всем понятного факта, что Канада и Россия – две главные силы в мировом хоккее. Пусть нас и не пускают на международные соревнования.

В сети лишь посмеялись над словами Ротенберга. Россия поднялась в рейтинге не благодаря победам, а лишь из-за ошибки чиновников IIHF.

Рейтинг сборных по хоккею по версии IIHF

Напомним, ЧМ-2024 по хоккею выиграла сборная Чехии. В финале чехи одолели команду Швейцарии. После окончания турнира был обновлен официальный рейтинг национальных команд. Первое место сохранила Канада. На вторую строчку поднялась Россия, которая отстранена от международных турниров после начала полномасштабной войны в Украине.