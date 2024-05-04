"Гады": советский чемпион взбешен, что ЧМ-2024 по хоккею пройдет без России
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Бывший спортсмен винит во всех бедах российского хоккея Запад
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о чемпионате мира по хоккею 2024 года. Накануне сборная Украины выиграла ЧМ-2024 по хоккею в своем дивизионе.
Соответствующий комментарий Кожевникова приводит sovsport.ru. Советский чемпион в знак протеста не будет смотреть турнир, ведь там не будет ни россиян, ни белорусов. К слову, сборная РФ сыграла с Казахстаном и четырежды встретится со сборной Беларуси.
– Я [чемпионат мира] вообще не смотрю и не буду. Без наших чемпионат не интересен, и публики, думаю, будет мало.
– Будет ли тур "России 25" интереснее?
– Интереснее или нет, сложно сказать, разница большая. В туре уровень другой, конечно. Надо играть против сильнейших, а нам пока не дают, гады. Будем терпеть, мы народ терпеливый же.
– Стоит ли следить за соперниками?
– Не знаю. Я точно смотреть не буду, интереса нет никакого, – сказал Кожевников.
Напомним, Россия и Беларусь отстранены от международных соревнований до окончания сезона 2024/25. Ранее Кожевников стал посмешищем в сети, заявив, что Россия опережает США в уровне демократии.