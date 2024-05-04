"Гады": советский чемпион взбешен, что ЧМ-2024 по хоккею пройдет без России

Бывший спортсмен винит во всех бедах российского хоккея Запад

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о чемпионате мира по хоккею 2024 года. Накануне сборная Украины выиграла ЧМ-2024 по хоккею в своем дивизионе.

Соответствующий комментарий Кожевникова приводит sovsport.ru. Советский чемпион в знак протеста не будет смотреть турнир, ведь там не будет ни россиян, ни белорусов. К слову, сборная РФ сыграла с Казахстаном и четырежды встретится со сборной Беларуси.

– Я [чемпионат мира] вообще не смотрю и не буду. Без наших чемпионат не интересен, и публики, думаю, будет мало.

– Будет ли тур "России 25" интереснее?

– Интереснее или нет, сложно сказать, разница большая. В туре уровень другой, конечно. Надо играть против сильнейших, а нам пока не дают, гады. Будем терпеть, мы народ терпеливый же.

– Стоит ли следить за соперниками?

– Не знаю. Я точно смотреть не буду, интереса нет никакого, – сказал Кожевников.

Напомним, Россия и Беларусь отстранены от международных соревнований до окончания сезона 2024/25. Ранее Кожевников стал посмешищем в сети, заявив, что Россия опережает США в уровне демократии.