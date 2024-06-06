Усик сыграет в голливудском фильме звезду ММА Игоря Вовчанчина: что нужно знать о легенде (фото, видео)

Уроженец Харьковской области был профессиональным украинским кикбоксером и бойцом смешанного стиля

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик снимется в американской биографической драме Smashing Machine ("Крушащая машина"). Фильм будет посвящен жизни бывшего бойца UFC Марка Кэрра, которого сыграет Дуейн "Скала" Джонсон.

Усик сыграет в фильме украинского бойца ММА Игоря Вовчанчина. За свою карьеру Вовчанчин дважды сражался с Кэрром. В первом бою украинец выиграл нокаутом, но поединок был признан несостоявшимся. Во втором бою Вовчанчин победил единогласным решением судей.

Кто такой Игорь Вовчанин?

Уроженец Харьковской области был профессиональным украинским кикбоксером и бойцом смешанного стиля. В свое время он становился чемпионом мира по кикбоксингу по версии IAKSA (1993), а также победителем и призером многих турниров смешанных боевых искусств. В период с 1996 по 2000 год Вовчанчин провёл 38 боев без поражений. Всего Игорь Вовчанчин провёл 67 профессиональных боёв по правилам ММА из которых в 56 одержал победу.

При этом, Вовчанчин начал спортивную карьеру в лёгкой атлетике, после чего занимался боксом, став кандидатом в мастера спорта, а затем перешел в кикбоксинг, где добился первых серьёзных успехов, компенсируя невысокий для кикбоксера рост за счёт выдающейся силы и скорости ударов. А спустя пару лет после завоевания титула чемпионом мира по версии IAKSA, в 1995 году, Вовчанчин дебютировал в турнире MMA в Харькове. Нокаутировав первых двух соперников, Игорь проиграл третий бой болевым приемом "рычаг колена". После этого он начал изучать борцовскую технику.

1996 год начался с участия Вовчанчина в январском турнире "Мистер Силач Сэкай". Это был один из первых турниров по смешанным единоборствам, проходивший на постсоветском пространстве. На арене цирка, где проводились соревнования, Игорь последовательно нокаутировал Николая Яцука, Сергея Бондаровича, Романа Тикунова и завоевал титул чемпиона.

В конце марта Вовчанчин участвовал в турнире "Битва в Киеве". Во всех поединках ему противостояли американские атлеты, значительно превосходившие Игоря в росте и весе. В частности, его соперник по четвертьфиналу Фред Флойд был более, чем на 60 кг тяжелее. Однако Вовчанчин сумел одержать досрочные победы во всех поединках.

Серия побед спортсмена продлилась до 2000 года. Он также участвовал в турнирах престижной серии Pride, где его пригласили для участия в Гран-при 2000 года.

Чему посвящен фильм?

В мае 1999-го года, в одном из турниров серии Pride, Вовчанчин, в частности, победил американца Марка Керра, отметившегося ранее успешными выступлениями в UFC. В первом раунде Керр открыл у Вовчанчина рассечение возле правого глаза и пытался использовать клинч. Второй раунд прошёл под диктовку Вовчанчина, который уверенно доминировал в стойке, и в конце концов нокаутировал стоящего на четвереньках оппонента серией из ударов коленями в голову. Игорь был объявлен победителем, но вскоре результат был аннулирован и бой был признан несостоявшимся из-за того, что удары коленями в голову в партере были запрещены новой редакцией правил, принятой незадолго до поединка.

В декабре 2000 года Вовчанчин получил возможность вновь встретиться с Керром на Pride 12. Два раунда не выявили победителя, и был назначен дополнительный, по итогам которого украинцу была присуждена победа единогласным решением судей.

Поражение в финале Гран-при

Между двумя боями с Керром Вовчанчин участвовал в Гран-при 2000 года, где проиграл в финале. При этом, сопернику украинца американцу Марку Коулмену не пришлось биться в полуфинале, потому что его противник — Кадзуюки Фудзита — получил травму в предыдущем поединке и сдался Коулмену сразу же после удара гонга. Это давало американцу преимущество перед измотанным 15-минутным противостоянием с Сакурабой Вовчанчиным.

Коулмен, бывший борец вольного стиля, совершал проходы в ноги, валил Вовчанчина на настил и атаковал мощными ударами сверху. Несмотря на то, что американец был активен и доминировал, он не смог за время, отведённое первому раунду, заставить украинца признать поражение. Однако во втором раунде в одном из эпизодов борьбы в партереамериканец смог занять удобную позицию и начал наносить удары коленом в голову Вовчанчина, который был вынужден признать поражение.

Завершил карьеру в среднем весе

После проигранного финала Гран-при и двух победных боев с Керром Вовчанчин чередовал победы с поражениями до 2005 года, пока не перешел в средний вес. Там он сразу был приглашен для участия в Гран-при 2005 года И даже выиграл первый бой — у опытного японского бойца Юки Кондо. Однако уже на следующей стадии он выбыл из борьбы, сдавшись от удушающего приёма, проведённого Алистаром Оверимом.

Тем не менее, Вовчанчин получил шанс стать запасным бойцом в финальной части турнира. Для этого ему было необходимо победить японца Кадзухиро Накамуру в августе 2005 года. Но по итогам двух раундов Накамура был признан победителем единогласным решением. Этот бой стал последним в карьере Вовчанчина, заявившем после схватки о завершении карьеры в 32 года.

Всего, украинский чемпион провел 67 боев в смешанных единоборствах (56 побед, 10 поражений, 1 боя признан несостоявшимся), 63 боя в кикбоксинге (61 победа, 2 поражения) и один бой в К-1, который украинец проиграл будущему победителю Гран-при Эрнесту Хосту из Нидерландов.

Всего Игорь Вовчанчин выиграл семь титулов различных турниров в мире единоборств и стал финалистом Гран-при Pride (2000).

Промоутер и меценат

На сегодняшний день, завершив спортивную карьеру, Игорь Вовчанчин не прекратил свои отношения с миром спорта. Он является президентом промоутерской компании "Честь воина" и соорганизатором одноименного проекта турниров "Честь Воина", а также вице-президентом Украинской ассоциации боевых искусств "Ориентал".

Кроме того, бывший спортсмен занимается благотворительностью (руководит благотворительным фондом своего имени) в области спорта. Также он является волонтером, помогая ВСУ в частности, поставками Starlink, продуктами питания и всем необходимым. И сосредоточился на ресторанном бизнесе в Харькове.

Любопытно, что спортсмен сам снимался в кино. В 2005 вышел сериал "Высшая мера", в котором Игорь Вовчанчин снялся в эпизодической роли бойца в ринге. А теперь роль его самого сыграет знаменитый боксер-соотечественник Александр Усик.

Вовчанчин женат и у него есть дочь по имени Злата. Увлекается байкингом, сотрудничает с харьковским байк-клубом "Street Warriors".