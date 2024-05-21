"Отец, ты слышишь? Мы это сделали": история семьи украинского чемпиона Александра Усика

Александр Усик вспоминает про отца каждый раз после большой победы

"Отец, ты слышишь меня? Мы это сделали!". Это была первая реакция Александра Усика после того, как он стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелой весовой категории. И третьим в истории двукратным абсолютным чемпионом после Теренса Кроуфорда и Наойи Иноуэ.

"Телеграф" рассказывает о роли отца Александра в его жизни и карьере. Именно отец привел новоиспеченного двукратного чемпиона мира в бокс, определив его дальнейшую судьбу. И Александр не устает его благодарить за это.

Больше не приходит во сне

На пресс-конференции после боя с Фьюри Александру напомнили, что раньше перед большими боями к нему во сне приходил покойный отец и улыбался. Поэтому возник вопрос, снился ли он боксеру перед поединком с Фьюри. "Я скучаю по моему отцу", — начал украинец. Впрочем, оказалось, что отец Александра Усика больше ему не снится. В последний раз, когда он приходил во сне, спортсмен сказал отцу: "Ты остался там, я живу здесь. Пожалуйста, не нужно ко мне приходить. Я тебя люблю".

В частности, Усик признался со слезами на глазах, что ему тяжело, когда снится папа. "Потому что я вспоминаю всю свою жизнь. Я знаю, что он здесь. Возможно, где-то в зале", — признался абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, получив поддержку и аплодисменты от присутствующих в зале.

Привел в бокс в 15 лет

Отец чемпиона, Александр Усик-старший, родом с Сумщины, был военным, прошел Афганистан и получил два ранения. А после этого, по словам Александра, переживал посттравматический синдром. В Крыму, где и родился будущий чемпион, он работал на стройках, где и подорвал здоровье. Что, в конце концов, и привело к смерти в молодом возрасте.

Вместе с тем, именно отец предопределил судьбу Александра: "Мой отец — первый человек, который привел меня в бокс, говорил, что я смогу добиться успеха. Эту победу я хотел бы посвятить родителям. Моего отца, к сожалению, нет, но он видит, что происходит".

В детстве Александр занимался народными танцами, дзюдо и футболом, где. кстати, имел определенные успехи. Играл за юношескую команду "Таврии" на позиции левого полузащитника. Но… Все изменилось в 15 лет, когда Александр Анатольевич разглядел в сыне талант в совсем другом виде спорта и отвел его в секцию бокса. А там Усику-младшему повезло и с наставником. Он занимался под руководством известного тренера Сергея Лапина совместно с его сыном, Сергеем Лапиным — младшим, чемпионом Украины, финалистом чемпионата мира по версии WSB, победителем многих международных турниров.

"На первой же тренировке получил по полной. Это меня задело. Мне приходилось в два раза больше заниматься. Я приходил в три, а уходил в семь. Появились первые успехи, и я полюбил это дело. Многие ребята смеялись над моими "зависаниями" в зале. Но смеется тот, кто смеется последним", — вспоминал Усик.

Как оказалось, Александр Анатольевич был абсолютно прав в своих предчувствиях. Несмотря на то, что Александр начал заниматься боксом очень поздно, это не помешало достичь ему всех возможных высот в этом виде спорта. И на любительском уровне, и на профессиональном. До 2012-го года он выиграл чемпионаты Европы, мира и Олимпиаду, а после – два титула абсолютного чемпиона мира в профи – в тяжелом и супертяжелом весе.

Кстати, разглядел отец талант в сыне неспроста, профессиональным взглядом. Ведь сам в молодости также занимался боксом.

Дожил до олимпийской победы

Трагедия в семье Усика произошла сразу после его главного триумфа в любительской карьере – победы на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Сам Александр этот момент вспоминал в одном из интервью: "Он застал момент, когда я стал олимпийским чемпионом, но я не успел приехать с золотой медалью к нему, чтобы показать награду, — говорит Усик не сдерживая слез. — Когда я возвращался из Лондона, собирался ехать к отцу. Купил машину, хотел показать ее папе. Мама позвонила в три ночи и сказала, что он умер (от инфаркта. — Ред.). Когда я приехал, папа уже лежал в гробу. Я просто достал награду из сумки, вложил медаль в его мертвую руку и вышел из комнаты"…

Отец не видел последующих триумфов сына, уже в профессиональной карьере, но Александр никогда не стеснялся публично, со слезами на глазах, вспоминать папу и благодарить его за все. Любовь, воспитание, правильный выбор, повлиявший на дальнейшую карьеру и жизнь, в целом, двукратного абсолютного чемпиона.

"Мой отец — первый человек, который привел меня в бокс, говорил, что я смогу добиться успеха", — не устает в каждом интервью повторять Александр. И еще… "Отец говорил, что у меня может получиться. Я удивлялся: "Папа, я неплохо играю в футбол, какой бокс? Там бьют". А он отвечал: "Для того, чтобы тебя не били, должен бить ты".

Житейские мудрости и любовь к Родине

Александр Анатольевич вообще, всегда и во всем был примером для сына. Когда будущий чемпион стал часто отлучаться на сборы, жить собственной жизнью, для него не было проблемой приготовить себе еду. Раньше, он хорошо учился в школе. А сейчас, когда жена Екатерина не может проверить выполнено ли домашнее задание, спокойно сидит с детьми с сыновьями Кириллом и Михаилом, следя за их успехами в школе. Кстати, совсем недавно, в начале этого года, у 11-летнего Кирилла и 9-летнего Михаила, появилась сестра Мария. И, наверняка, у самих сыновей чемпиона проявится личная ответственность перед младшей сестренкой. "Отец как-то мне сказал, может, и грубую вещь, но жизненную: когда ты тупой – ты никому не нужен. Поэтому учился на жесткие "тройки", "четверки", а иногда и "пятерки". За "двойки" же выгребал от отца по полной программе – не один подзатыльник получил".

Даже в выборе одежды Александр Анатольевич был советником сына: "За модой я никогда не гонялся. То, что нравилось, то и покупал. Хотя, например, отец у меня традиционных взглядов. И меня заставлял одеваться классически в нашем понимании. Ему было непонятно, как это носить широкие или рваные штаны. Но я его не слушал. Что нравилось, то и надевал. Когда не мог покупать сам, просил папу с мамой покупать мне такие вещи, которые мне нравятся. Конечно, если они были по карману".

А вот что вспоминала Сашина старшая сестра Виктория: "Папа никогда не говорит Саше: "Молодец, сынок, ты самый лучший". Напротив, критикует, анализирует его бои. В общем, подгоняет брата таким образом. Поэтому для него похвала папы – это еще одна олимпийская медаль".

Наконец, главное, что привил Александр Анатольевич сыну, так это любовь к Родине. "Отец постоянно говорил мне – ты украинец", – вспоминал Александр.