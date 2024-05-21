"В случае победы": украинский боксер предрек Усику окончание карьеры

Петр Иванов спрогнозировал ближайшее будущее украинского чемпиона

Украинский боксер Петр Иванов поделился впечатлениями от победы Александра Усика в бою против Тайсона Фьюри за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Спортсмен считает, что ответный бой может стать последним в карьере соотечественника.

Своим мнением он поделился в комментарии "Трибуне". Отметив при этом, что есть еще один вариант развития событий.

"В случае победы Усика в реванше это будет конец карьеры, потому что он всего достиг в боксе. В противном случае будет трилогия", — отметил Иванов.

Комментируя сам бой, боксер заметил: "Очень напряженный бой, было очень много острых моментов как для Усика, так и для Фьюри. Также был момент, где рефери просто-напросто спас Фьюри от нокаута, отсчитав ему нокдаун. Бой был очень равный, могли отдать победу и Фьюри. Надо отдать должное Тайсону – он очень хорошо подготовился к этому поединку и дал хороший бой. Это очень важная победа для Украины в целом и для развития и популяризации украинского бокса на всемирной арене. Теперь все ждут реванша".

А говоря о том, чем его удивил бой, подчеркнул: "Удивила форма Фьюри, Тайсон был действительно очень хорошо подготовлен. Кроме этого было несколько очень точных попаданий апперкотом. Интересно, что в начале поединка Фьюри, казалось, уже начал сдавать позиции, но с третьего раунда картинка поединка изменилась".

"У Усика характер чемпиона. Это все, что можно сказать. Несмотря на такой тяжелый бой, найти силы после тяжелых раундов и все равно забрать свое и написать историю в мире бокса", — заключает Иванов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик отстранен от бокса из-за травмы до середины лета.