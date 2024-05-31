Усик перестал быть абсолютом? IBF приняла решение по чемпионскому поясу

Украинец пока остается абсолютным чемпионом мира по боксу

Международная боксерская федерация (IBF) приняла решение, что на кону поединка Даниеля Дюбуа (20-2, 19 КО) и Филиппа Хрговича (17-0, 14 КО) будет стоять титул временного чемпиона. Основной пояс останется у Александра Усика, который недавно победил Тайсона Фьюри в битве за титул абсолютного чемпиона мира.

Об этом сообщил журналист Дэн Рафаэль в соцсети Х. На кону реванша Усик — Фьюри 2, возможно, будут стоять все основные чемпионские пояса в хевивейте.

Добавим, что промоутер Эдди Хирн заявлял, что IBF не успеет отобрать основной пояс у Усика к бою Дюбуа — Хргович, однако, вероятно, сделает это в сентябре, когда Энтони Джошуа выйдет на ринг против победителя этой пары.

Напомним, бой Хргович — Дюбуа состоится 1 июня в Эр-Рияде на большом вечере бокса 5vs5. Второй поединок Александра с Тайсоном запланирован на 21 декабря. В первом бою Усик едва не нокаутировал "Цыганского короля", однако нашелся судья, который отдал победу британцу. Фьюри после поражения заявил, что проиграл только из-за войны в Украине.