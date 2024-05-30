Реваншу Усик - Фьюри предрекли больший масштаб и грандиозные призовые

Андеркарт будет намного больше, призовой фонд основного боя также вырастет

Председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль-аш-Шейх, накануне объявивший дату боя-реванша Александр Усик — Тайсон Фьюри, рассказал о подробностях предстоящего боя. По его словам, шоу будет гораздо более масштабным. Также предполагается, что боксеры смогут получить гораздо большие гонорары.

Слова Аль-аш-Шейха приводит британская The Sun. В частности, он отмечает:

"Шоу будет намного масштабнее. В частности, андеркарт будет намного больше".

Издание отмечает, что бывший чемпион WBC Фьюри заработал за первый бой около 85 миллионов фунтов стерлингов, а Усик, по слухам, заработал около 30 миллионов. Теперь эти цифры резко возрастут: пара собирается разделить 150 миллионов фунтов стерлингов. Более того, на этот раз уже Усик будет контролировать львиную долю доходов, после того, как он добавил зеленый (WBC) и золотой (абсолют) пояса к своим титулам WBA, IBF и WBO,, которыми он уже владел перед боем 18 мая.

Пока неизвестно, будут ли стоять на кону реванша украинца и британца все пояса. Ранее сообщалось, что Усика лишат титула Международной федерации бокса (IBF), но были названы три причины, по которым промоутерам и организациям выгодно оставить украинцу все пояса. В то же время промоутер нашего боксера Александр Красюк обратится в IBF с просьбой сделать исключение по обязательной защите.

В первом поединке 18 мая Усик одержал победу раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113. При этом в девятом раунде украинец едва не нокаутировал Фьюри, которого спасли рефери и гонг.