Перед Евро-2024 Netflix выпустил фильм о сборной Украины по футболу: известна цена просмотра (видео)

О событиях турнира 18-летней давности вспоминают ведущие игроки той команды Шевченко, Шовковский и Милевский

Фильм "Украина на Мундиале" о Чемпионате мира по футболу 2006 года снова возвращается. Лента — часть документального сериала "ЭПИЗОДЫ" от украинской студии KNIFE! Films.

О событиях чемпионата в ленте рассказали игроки тогдашнего состава команды – Андрей Шевченко, Александр Шовковский и Артем Милевский. Фильм можно посмотреть на платформе Netflix. Это будет стоить $5 в месяц (по подписке в формате HD), $7,50 в месяц (в формате Full HD) или $10 в месяц (в формате 4K Ultra HD).

Релиз фильма на Netflix посвятили старту Евро-2024, который состоится с 14 июня по 14 июля в Германии. Помимо матча 1/8 финала Чемпионата мира, где Украина победила Швейцарию в серии пенальти, "Украина на Мундиале" охватывает путь украинской футбольной сборной к чемпионату во главе с тренером Олегом Блохиным. "Это история об июне 2006-го, когда вся Украина, от Львова до Луганска, была сине-желтой", — говорится в описании фильма.

Авторы фильма использовали архивные материалы, а также пообщались с самими игроками, тренерами, спортивными экспертами и фанатами сборной. Кроме Шевченко, Шовковского и Милевского, участие в проекте приняли футболисты Руслан Ротань и Владислав Ващук, а также журналисты и эксперты Виктор Вацко, Игорь Цыганик, Артем Франков и Галина Виниченко.

"Лимитированный прокат фильма в "Планете кино" превысил наши ожидания: "Украина на Мундиале" произвел именно то драматическое и ностальгическое впечатление, на которое мы рассчитывали, а сам прокат пришлось продолжить из-за спроса зрителя. Мы искренне надеемся, что выход фильма на Netflix даст возможность пережить эти эмоции каждому и снова поболеть за нашу футбольную сборную", — рассказывает продюсер фильма Максим Сердюк.

Сборная Украины стартует на Евро-2024 17 июня и проведет как минимум три матча группового этапа. У команды есть неплохие шансы попасть в плей-офф турнира — 1/8 финала.