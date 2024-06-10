Потенциальный путь сборной Украины в финал Евро-2024: все вероятные соперники

Эксперты и искусственный интеллект дают команде Реброва неутешительные прогнозы

Сборная Украины на чемпионате Европы-2024 стартует в Группе Е матчами с командами Словакии, Румынии и Бельгии. Насколько далеко может зайти команда Сергея Реброва?

Аналитики букмекерских контор и искусственный интеллект не сильно верят в нашу сборную. "Телеграф" смоделировал свой путь команды на Евро.

На данный момент сборная Украины гарантированно проведет три матча на полях Германии — против Румынии (17 июня), Словакии (21 июня) и Бельгии (26 июня). И от выступлений в этих матчах, во многом, зависит дальнейшая судьба команды.

Второе место в группе и вылет в 1/8 финала

Наиболее реальным для нашей команды будет второе место по итогам группового турнира — успешные игры со Словакией и Румынией и проигрыш в матче с Бельгией. В таком случае, 1 июля украинская команда встретится со второй командой Групы D — сборной Нидерландов или Франции, фаворитами квартета. И этот вариант действительно будет крайне неприятным. Оба соперника являются почти непроходимыми для сборной Украины.

ChatGPT считает: "Потенциальный выход в четвертьфинал будет зависеть от многих факторов, включая подготовку команды, физическое состояние игроков и удачи. Однако, реалистично оценивая выход из группы и достойное выступление в 1/8 финала уже будет значительным успехом для Украины. Шансы на победу в турнире в целом низкие из-за высокой конкуренции со стороны сильных команд Европы".

Победа в группе и отличные перспективы

Другое дело, если украинцы обыграют в решающем матче группового турнира команду Бельгии и выйдут с первого места в группе Е. Тогда команде Реброва предстоит 2 юля сойтись с одной из команд, занявших 3-и места в группах А-D. Из потенциальных соперников в этом случае, наиболее опасной является команда из Группы В — Испания, Италия или Хорватия. Любая из трех топ-команд может финишировать в группе на 3-м месте.

Но, может попасть в соперники украинцам и команда-середняк, вроде Венгрии или Швейцарии (А), Дании, Сербии или Словении (С), Польши или Австрии (D). Вероятность такого варианта гораздо выше — 75 процентов из 100, или три четвертых.

В таком случае, с большой долей вероятности команда попадет в четвертьфинал. Но дальше, опять же, почти неизбежна встреча с кем-то из дуэта Франция/Нидерланды, либо со сборной Португалии.

Впрочем, для того, чтобы выиграть групповой турнир и получить шанс дойти до четвертьфинала, нужно обыграть в решающем матче группового турнира сборную Бельгии и избежать осечек в первых двух играх. А команды Словакии и Румынии далеко не простые соперники. Да и недавняя товарищеская игра с командой Польши (1:3) показала, что у украинцев накануне Евро остаются проблемы игрового плана.

Провал уже в начале пути

К сожалению, результат матча со сборной Польши наталкивает и на третий вариант — провал нашей сборной. Им станет 3-е либо 4-е место в группе. Даже если украинская сборная сможет попасть в плей-офф с 3-й позиции "ловить" там будет нечего. Итоговое 4-е место в группе окончательно лишит сборную Украины шансов на плей-офф, а из шести команд, занявших 3-и места, в плей-офф выходят четыре лучшие.

В случае, если подопечные Сергея Реброва займут 3-е место в своей группе, они сыграют 30 июня либо против победителя Группы С (Испания-Италия-Хорватия), либо против победителя Группы В (Англия — безусловный фаворит). Опять же, оба этих потенциальных матча будут сверхсложными для нашей команды.

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Отметим, что аналитики букмекерских контор также не видят команду Украины в числе фаворитов турнира. Так, Favbet отвел команде 12-е место с коэффициентом 67 к 1. То есть тот же самый реальный вариант — место в 1/8 финала, но не далее.

А болельщикам остается верить только в чудо. Тем более, на Евро чудеса случаются и довольно регулярно. Результаты команд Греции (2004), Турции (2008), Уэльса (2016) или Дании (2020) — яркий тому пример.