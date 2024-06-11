Молдова - Украина: онлайн-трансляция матча

Сине-желтые проведут последний спарринг перед стартом ЧЕ-2024

Во вторник, 11 июня, сборная Украины проведет свой 3-й контрольный поединок в рамках подготовки к чемпионату Европы-2024. Противостоять нашей команде будет команда Молдовы, которая в этой встрече будет аутсайдером.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Молдова — Украина. Встреча состоится в Кишиневе на стадионе "Зимбру", начало — в 19:00 по киевскому времени.

Молдова — Украина — начало в 19:00 (обновляется)

В день игры Сергей Ребров определился с финальной заявкой на матч с Молдовой.

К слову, украинцы сыграют сегодня в желтом комплекте.

Матч Молдова — Украина не несет принципиального характера, однако любой результат, кроме победы, будет рассматриваться как провал украинцев. Похоже, эта встреча будет отличаться от двух остальных спаррингов Сине-желтых из-за разницы в уровне соперников. После этой встречи главный тренер нашей команды Сергей Ребров наверняка определится со стартовым костяком команды. Добавим, игру можно будет посмотреть по ТВ в Украине.

Напомним, в первом июньском спарринге сборная Украины сумела удержать ничью с Германией (0:0). Затем Сине-желтые без шансов проиграли Польше (1:3). На Евро-2024 наша команда стартует матчем с Румынией (17 июня).