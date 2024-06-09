Евро-2024: оглашены составы всех сборных

Стали известны заявки всех команд на чемпионате Европы-2024

Евро-2024 по футболу начнется 14 июня. Накануне все команды, участвующие в турнире, объявили финальные заявки на турнир. К слову, сборная Украины креативно подошла к этому вопросу.

Составы всех команды доступны на официальном сайте УЕФА. На турнире сыграют 24 сборные.

Группа А

Германия

Вратари: Мануэль Нойер ("Бавария"), Оливер Бауманн ("Хоффенхайм"), Марк-Андре тер Стеген ("Барселона").

Защитники: Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштедт (оба — "Штутгарт"), Беньямин Хенрихс, Давид Раум (оба — "РБ Лейпциг"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Робин Кох ("Айнтрахт"), Антонио Рюдигер ("Реал"), Нико Шлоттербек ("Боруссия" Дортмунд), Джонатан Та ("Байер").

Полузащитники: Роберт Андрих, Флориан Вирц (оба — "Байер"), Крис Фюрих ("Штутгарт"), Паскаль Гросс ("Брайтон"), Илкай Гюндоган ("Барселона"), Тони Кроос ("Реал"), Джамал Мусиала, Александр Павлович, Лерой Сане (все — "Бавария").

Нападающие: Максимилиан Байер ("Хоффенхайм"), Никлас Фюлькруг ("Боруссия" Дортмунд), Кай Хаверц ("Арсенал"), Томас Мюллер ("Бавария"), Дениз Ундав ("Штутгарт").

Сборная Германии

Шотландия

Вратари: Зендер Кларк ("Хартс"), Ангус Ганн ("Норвич"), Лиэм Келли ("Мазеруэлл").

Защитники: Энди Робертсон ("Ливерпуль"), Киран Тирни ("Реал Сосьедад"), Джек Хендри ("Аль-Иттифак"), Райан Портеус ("Уотфорд"), Лиэм Купер ("Лидс"), Скотт Маккенна ("Копенгаген"), Грант Хэнли ("Норвич"), Грег Тэйлор, Энтони Ралстон (оба – "Селтик"), Росс Маккрори ("Бристоль Сити").

Полузащитники: Каллум Макгрегор ("Селтик"), Райан Кристи ("Борнмут"), Билли Гилмор ("Брайтон"), Джон Макгинн ("Астон Вилла"), Кенни Маклин ("Норвич"), Скотт Мактоминей ("Манчестер Юнайтед"), Стюарт Армстронг ("Саутгемптон") Райан Джек ("Рейнджерс").

Нападающие: Че Адамс ("Саутгемптон"), Лоуренс Шенкленд ("Хартс"), Джеймс Форрест ("Селтик"), Льюис Морган ("Нью-Йорк Ред Буллс"), Томми Конуэй ("Бристоль Сити").

Венгрия

Вратари: Петер Гулачи ("РБ Лейпциг"), Дибус Денеш ("Ференцварош"), Петер Саппанош ("Пакш").

Защитники: Ботонд Балог ("Парма"), Эндре Ботка ("Ференцварош"), Мартон Дардаи ("Герта"), Аттила Фиола ("Фегервар"), Адам Ланг ("Омония), Вилли Орбан ("РБ Лейпциг"), Аттила Салаи ("Фрайбург").

Полузащитники: Бендегуз Болла ("Серветт"), Михай Ката (МТК), Милош Керкез ("Борнмут"), Ласло Кляйнхайслер ("Хайдук"), Адам Надь ("Специя"), Жолт Надь ("Академия Пушкаша"), Лоик Него ("Гавр"), Андраш Шефер ("Унион"), Каллум Стайлз ("Сандерленд").

Нападающие: Мартин Адам ("Ульсан Хендай"), Кевин Чобот ("Уйпешт"), Даниэль Газдаг ("Филалельфия Юнион"), Кристофер Горват ("Кечкемет"), Роланд Шаллаи ("Фрайбург"), Доминик Собослаи ("Ливерпуль"), Барнабаш Варга ("Ференцварош").

Швейцария

Вратари: Грегор Кобель ("Боруссия" Д), Ивон Мвого ("Лорьян"), Ян Зоммер ("Интер").

Защитники: Нико Эльведи ("Боруссия" М), Фабиан Шер ("Ньюкасл"), Мануэль Аканджи ("Манчестер Сити"), Сильван Видмер ("Майнц"), Седрик Цезигер ("Вольфсбург), Леонидас Стергиу ("Штутгарт"), Рикардо Родригес ("Торино").

Полузащитники: Ренато Штеффен ("Лугано"), Ремо Фройлер, Мишель Эбишер, Дан Ндое (все – "Болонья"), Гранит Джака ("Байер"), Рубен Варгас ("Аугсбург"), Ардон Яшари ("Люцерн"), Венсан Сьерро ("Тулуза"), Денис Закария ("Монако"), Стивен Цубер (АЭК), Фабиан Ридер ("Ренн"), Джердан Шакири ("Чикаго Файр"), Ноа Окафор ("Милан").

Нападающие: Зеки Амдуни ("Бернли"), Бреэль Эмболо ("Монако"), Квадво Дуа ("Лудогорец").

Группа B

Испания

Вратари: Унаи Симон ("Атлетик"), Алекс Ремиро ("Реал Сосьедад"), Давид Рая ("Арсенал").

Защитники: Хесус Навас ("Севилья"), Даниэль Карвахаль, Начо Фернандес (оба — "Реал"), Робен Ле Норман ("Реал Сосьедад"), Эмерик Лапорт ("Аль-Наср"), Дани Вивиан ("Атлетик") , Алекс Гримальдо ("Байер"), Марк Кукурелья ("Челси").

Полузащитники: Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – "Реал Сосьедад"), Родри ("Манчестер Сити"), Фабиан Руис ("ПСЖ"), Педри, Фермин Лопес (оба – "Барселона"), Алекс Баена ("Вильярреал").

Нападающие: Ламин Ямаль, Ферран Торрес (оба — "Барселона"), Дани Ольмо ("Лейпциг"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Айосе Перес ("Бетис"), Альваро Мората ("Атлетико"), Хоселу ("Реал"), Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад").

Сборная Испании

Хорватия

Вратари: Доминик Ливакович ("Фенербахче"), Ивица Ивушич ("Пафос"), Недилько Лабрович ("Риека").

Защитники: Домагой Вида (АЕК), Йосип Юранович ("Унион"), Йошко Гвардиол ("Манчестер Сити"), Борна Соса, Йосип Шутало (оба – "Аякс"), Йосип Станишич ("Байер"), Мартин Эрлич ("Сассуоло"), Марин Понграчич ("Лечче").

Полузащитники: Лука Модрич ("Реал"), Матео Ковачич ("Манчестер Сити"), Марцело Брозович ("Аль-Наср"), Марио Пашалич ("Аталанта"), Никола Влашич ("Торино"), Ловро Маер ("Вольфсбург"), Лука Иванушец ("Фейеноорд"), Лука Сучич ("Ред Булл Зальцбург"), Мартин Батурина ("Динамо" Загреб).

Нападающие: Иван Перишич ("Хайдук"), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм"), Бруно Петкович ("Динамо" Загреб), Марко Пьяца ("Риека"), Анте Будимир ("Осасуна"), Марко Пашалич ("Риека").

Италия

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ"), Алекс Мерет ("Наполи"), Гульельмо Викарио ("Тоттенхэм").

Защитники: Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все – "Интер"), Риккардо Калафиори ("Болонья"), Рауль Белланова, Алессандро Буонджорно (оба – "Торино"), Андреа Камбьязо ("Ювентус"), Джовании Ди Лоренцо ("Наполи"), Джанлука Манчини ("Рома"), Федерико Гатти ("Ювентус").

Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба – "Интер"), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба – "Рома"), Майкл Фолоруншо ("Верона"), Николо Фаджоли ("Ювентус"), Жоржиньо ("Арсенал").

Нападающие: Федерико Кьеза ("Ювентус"), Стефан Эль-Шаарави ("Рома"), Джакомо Распадори ("Наполи"), Матео Ретеги ("Дженоа"), Джанлука Скамакка ("Аталанта"), Маттиа Дзакканьи ("Лацио").

Албания

Вратари: Этрит Бериша ("Эмполи"), Эльхан Кастрати ("Читтаделла"), Томас Стракоша ("Брентфорд").

Защитники: Насер Алийи ("Волунтари"), Арлинд Айети (ЧФР), Иван Балиу ("Райо Вальекано"), Берат Джимшити ("Аталанта"), Эльсеид Хюсай ("Лацио"), Ардиан Исмайли ("Эмполи"), Мараш Кумбула ("Сассуоло"), Энеа Михай ("Фамаликан"), Марио Митай ("Локомотив").

Полузащитники: Амир Абраши ("Грассхоппер"), Кристьян Аслани ("Интер"), Недим Байрами ("Сассуоло"), Медон Бериша ("Лечче"), Клаус Гьясула ("Дармштадт"), Кязим Лячи ("Спарта" Прага), Эрнест Мучи ("Бешикташ"), Ульбер Рамадани ("Лечче").

Нападающие: Ясир Асани ("Кванчжу"), Армандо Броя ("Челси", в аренде в "Фулхэме"), Мирлинд Даку ("Рубин"), Арбер Ходжа ("Динамо" Загреб), Рей Манай ("Сивасспор"), Таулянт Сефери ("Бани Яс").

Группа С

Словения

Вратари: Ян Облак ("Атлетико"), Вид Белец (АПОЭЛ), Игор Векич ("Вайле").

Защитники: Юре Балковец ("Аланьяспор"), Жан Карничник ("Целе"), Миха Блажич ("Лех"), Яка Бийол ("Удинезе"), Эрик Янжа ("Гурник" Забже), Петар Стоянович ("Сампдория"), Ванья Дркушич ("Сочи"), Давид Брекало ("Орландо Сити").

Полузащитники: Тими Элшник ("Олимпия" Любляна), Санди Ловрич ("Удинезе"), Адам Гнезда-Черин, Беньямин Вербич (оба – "Панатинаикос"), Йон Горенц-Станкович, Томи Хорват (оба – "Штурм"), Ясмин Куртич ("Зюдтироль"), Нино Жугель ("Буде-Глимт"), Адриан Зелькович ("Спартак" Трнава).

Нападающие: Ян Млакар ("Пиза"), Жан Випотник ("Бордо"), Беньямин Шешко ("РБ Лейпциг"), Андраж Шпорар ("Панатинаикос"), Жан Целар ("Лугано"), Йосип Иличич ("Марибор").

Дания

Вратари: Каспер Шмейхель ("Андерлехт"), Фредерик Реннов ("Унион"), Мадс Хермансен ("Лестер").

Защитники: Андреас Кристенсен ("Барселона"), Симон Кьер ("Милан"), Йоаким Андерсен ("Кристалл Пэлас"), Янник Вестергор ("Лестер"), Виктор Нельссон ("Галатасарай"), Александр Ба ("Бенфика"), Йоаким Меле ("Вольфсбург"), Расмус Кристенсен ("Рома"), Виктор Кристиансен ("Болонья").

Полузащитники: Кристиан Эриксен ("Манчестер Юнайтед"), Томас Дилейни ("Андерлехт"), Мортен Юлманд ("Спортинг"), Пьер-Эмиль Хейбьерг ("Тоттенхэм"), Кристиан Нергор, Миккель Дамсгор, Матиас Йенсен (все – "Брентфорд"), Якоб Бруун Ларсен ("Бернли"), Андреас Ольсен ("Брюгге").

Нападающие: Андерс Дреєр, Каспер Дольберг (оба — "Андерлехт"), Юссуф Поульсен ("Лейпциг"), Расмус Хойлунд ("Манчестер Юнайтед"), Йонас Винд ("Вольфсбург").

Сербия

Вратари: Ваня Милинкович-Савич ("Торино"), Предраг Райкович ("Мальорка"), Джордже Петрович ("Челси").

Защитники: Страхиня Павлович ("Ред Булл Зальцбург"), Никола Миленкович ("Фиорентина"), Милош Велькович ("Вердер"), Срджан Бабич ("Спартак"), Урош Спайич ("Црвена Звезда"), Неманя Стоич ("ТСЦ Бачка Топола").

Полузащитники: Саша Лукич ("Фулхэм"), Неманя Гудель ("Севилья"), Неманя Максимович ("Хетафе"), Иван Илич ("Торино"), Срджан Мияилович ("Црвена Звезда"), Сергей Милинкович-Савич ("Аль-Хилаль"), Душан Тадич ("Фенербахче"), Лазар Самарджич ("Удинезе"), Велько Бирманчевич ("Спарта" Прага), Филип Костич ("Ювентус"), Филип Младенович ("Панатинаикос"), Андрия Живкович (ПАОК), Мият Гачинович (АЕК).

Нападающие: Александар Митрович ("Аль-Хилаль"), Душан Влахович ("Ювентус"), Лука Йович ("Милан"), Петар Ратков ("Ред Булл Зальцбург").

Англия

Вратари: Дин Хендерсон ("Кристал Пэлас"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Аарон Рэмсдейл ("Арсенал").

Защитники: Льюис Данк ("Брайтон"), Джо Гомес ("Ливерпуль"), Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Эзри Конса ("Астон Вилла"), Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"), Джон Стоунз ("Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Ньюкасл"), Кайл Уокер ("Манчестер Сити").

Полузащитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Джуд Беллингем ("Реал"), Конор Галлахер ("Челси"), Кобби Майну ("Манчестер Юнайтед"), Деклан Райс ("Арсенал"), Адам Уортон ("Кристал Пэлас").

Нападающие: Джеррод Боуэн ("Вест Хэм"), Эберечи Эзе ("Кристал Пэлас"), Филип Фоден ("Манчестер Сити"), Энтони Гордон ("Ньюкасл"), Харри Кейн ("Бавария"), Коул Палмер ("Челси"), Букайо Сака ("Арсенал"), Айвен Тоуни ("Брентфорд"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла").

Сборная Англии

Группа D

Польша

Вратари: Войцех Щенсный ("Ювентус"), Марцин Булка ("Ницца"), Лукаш Скорупский ("Болонья").

Защитники: Ян Беднарек ("Саутгемптон"), Бартош Берешинский ("Эмполи"), Якуб Кивер ("Арсенал"), Бартош Саламон ("Лех" Познань), Тимотеуш Пухач ("Кайзерслаутерн"), Павел Давидович ("Верона") , Себастьян Валюкевич ("Эмполи").

Полузащитники: Пшемислав Франковский ("Ланс"), Камиль Гросицкий ("Погонь"), Якуб Модер ("Брайтон"), Тарас Романчук ("Ягеллония"), Дамян Шиманский (АЕК), Михал Скурась ("Брюгге)", Никола Залевский ("Рома"), Якуб Петровский ("Лудогорец"), Бартош Слиш ("Атланта"), Себастьян Шиманский ("Фенербахче"), Кацпер Урбанский ("Болонья"), Петр Зелинский ("Наполи").

Нападающие: Адам Букса ("Антальяспор"), Роберт Левандовский ("Барселона"), Кшиштоф Пионтек ("Башакшехир"), Кароль Свидерский ("Верона").

Нидерланды

Вратари: Юстин Бейло ("Фейеноорд"), Марк Флеккен ("Брентфорд"), Барт Вербрюгген ("Брайтон").

Защитники: Натан Аке ("Манчестер Сити"), Дейли Блинд ("Жирона", Маттейс де Лигт ("Бавария"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Луцгарел Гертрейда ("Фейеноорд"), Жереми Фримпонг ("Бавария"), Стефан де Врей ("Интер"), Дензел Думфрис ("Интер"), Микки ван де Вен ("Тоттенхэм").

Полузащитники: Джорджиньо Вейналдум ("Аль-Иттифак"), Йоэй Верман (ПСВ), Райан Гравенберх ("Ливерпуль"), Фрэнки де Йонг ("Барселона"), Тен Копмейнерс ("Аталанта"), Теяни Рейндерс ("Милан"), Эрди Схаутен (ПСВ).

Нападающие: Стевен Бергвейн ("Аякс"), Брайан Бробби ("Аякс"), Ваут Вегхорст ("Гоффенгайм"), Мемфис Депай ("Атлетико"), Дониэлл Мален ("Боруссия" Д), Хави Симонс ("Лейпциг"), Коди Гакпо ("Ливерпуль").

Австрия

Вратари: Никлас Хедль ("Рапид"), Хайнц Линднер ("Юнион"), Патрик Пентц ("Брондбю");

Защитники: Флавиус Данилюк ("Ред Булл Зальцбург"), Кевин Данзо ("Ланс"), Максимилиан Вебер ("Боруссия" Менхенгладбах), Филипп Линхарт ("Фрайбург"), Филипп Мвене ("Майнц"), Штефан Пош ("Болонья"), Леопольд Кверфельд ("Рапид"), Гернот Траунер ("Фейеноорд");

Полузащитники: Тьерно Балло ("Вольфсберг"), Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд (оба – "РБ Лейпциг"), Флориан Гриллич ("Хоффенхайм"), Марко Грюлль, Маттиас Зайдль (оба – "Рапид"), Флориан Кайнц ("Кельн"), Конрад Лаймер ("Бавария"), Александр Прасс ("Штурм"), Марсель Забитцер ("Боруссия" Дортмунд), Романо Шмид ("Вердер"), Патрик Виммер ("Вольфсбург")

Нападающие: Марко Арнаутович ("Интер"), Максимилиан Энтруп ("Хартберг"), Михаэль Грегорич ("Фрайбург"), Андреас Вайманн ("Вест Бромвич").

Франция

Вратари: Альфонс Ареоля ("Вест Хэм"), Майк Меньян ("Милан"), Брис Самба ("Ланс");

Защитники: Жонатан Клосс ("Марсель"), Тео Эрнандес ("Милан"), Ибраима Конате ("Ливерпуль"), Жюль Кунде ("Барселона"), Ферлан Менди ("Реал"), Бенжамен Павар ("Интер"), Вильям Салиба ("Арсенал"), Дайо Упамекано ("Бавария");

Полузащитники: Эдуардо Камавинга ("Реал"), Юссуф Фофана ("Монако"), Нголо Канте ("Аль-Иттихад"), Адриен Рабьо ("Ювентус"), Орельен Тчуамени ("Реал"), Уоррен Заир-Эмери ("ПСЖ"), Кингсли Коман ("Бавария"), Усман Дембеле ("ПСЖ"), Маркус Тюрам ("Интер");

Нападающие: Антуан Гризманн ("Атлетико"), Брэдли Барколя ("ПСЖ"), Оливье Жиру ("Милан"), Рандаль Коло-Муани ("ПСЖ"), Килиан Мбаппе ("Реал").

Сборная Франции

Группа Е

Бельгия

Вратари: Кун Кастельс ("Вольфсбург"), Матц Зельс ("Ноттингем Форест"), Томас Камински ("Лутон").

Защитники: Тимоти Кастань ("Фулхэм"), Ваут Фас ("Лестер"), Аксель Витцель ("Атлетико"), Максим де Кейпер ("Брюгге"), Тома Менье ("Трабзонспор"), Зено Дебаст, Ян Вертонген (оба – "Андерлехт"), Артюр Теате ("Ренн").

Полузащитники: Амаду Онана ("Эвертон"), Янник Феррейра Карраско ("Аль-Шабаб"), Астер Вранкс ("Вольфсбург"), Юри Тилеманс ("Астон Вилла"), Орель Мангаля ("Ноттингем Форест"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Артюр Вермерен ("Атлетико").

Нападающие: Доди Лукебакио ("Севилья"), Жереми Доку ("Манчестер Сити"), Лои Опенда ("РБ Лейпциг"), Леандро Троссард ("Арсенал"), Шарль де Кетеларе ("Аталанта"), Йохан Бакайоко (ПСВ), Ромелу Лукаку ("Рома").

Сборная Бельгии

Словакия

Вратари: Мартин Дубравка ("Ньюкасл"), Марек Родак ("Фулхэм"), Хенрик Раваш ("Нью-Инглэнд").

Защитники: Петер Пекарик ("Герта"), Норберт Дьомбер ("Салернитана"), Денис Вавро ("Копенгаген"), Милан Шкриньяр("ПСЖ"), Адам Оберт ("Кальяри"), Себастьян Коса ("Спартак" Трнава), Давид Ганцко ("Фейеноорд"), Вернон Де Марко ("Хатта").

Полузащитники: Станислав Лоботка ("Наполи"), Патрик Грошовски ("Генк"), Юрай Куцка ("Слован" Братислава), Ондрей Дуда ("Верона"), Матуш Беро ("Бохум"), Ласло Бенеш ("Гамбург"), Томаш Риго ("Баник").

Нападающие: Лукаш Гараслин ("Спарта" Прага), Давид Дюриш ("Асколи"), Лео Сауэр ("Фейеноорд"), Любомир Тупта ("Слован" Либерец), Иван Шранц ("Славия" Прага), Томаш Суслов ("Верона"), Роберт Боженик ("Боавишта"), Давид Стрелец ("Слован" Братислава).

Румыния

Вратари: Хорациу Молдован ("Атлетико"), Флорин Ницэ ("Газиантеп"), Штефан Тырновану ("Стяуа").

Защитники: Андрей Рациу ("Райо Вальекано"), Раду Дрэгушин ("Тоттенхэм"), Богдан Раковитан ("Ракув"), Адриан Рус ("Пафос"), Ионуц Неделчару ("Палермо"), Андрей Буркэ ("Аль-Охдуд"), Василе Могош (ЧФР), Никушор Банку ("Университатя Крайова").

Полузащитники: Деян Сореску ("Газиантеп"), Мариус Марин ("Пиза"), Александру Чикылдэу ("Коньяспор"), Рэзван Марин ("Эмполи"), Никушор Станчу ("Дамак"), Деннис Ман ("Парма"), Валентин Михэилэ ("Парма"), Янис Хаджи ("Алавес"), Адриан Шут ("Стяуа"), Дариус Олару ("Стяуа").

Нападающие: Денис Дрэгуш ("Газиантеп"), Джордже Пушкаш ("Бари"), Денис Алибек ("Аль-Муайдар"), Джордже Бырлиджа (ЧФР).

Украина

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Бенфика"), Андрей Лунин ("Реал").

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — "Шахтер"), Александр Тымчик ("Динамо"), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Илья Забарный ("Борнмут"), Александр Сваток ("Днепр-1"), Максим Таловеров (ЛАСК), Богдан Михайличенко ("Полесье").

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко (все — "Динамо"), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все — "Шахтер"), Александр Зинченко ("Арсенал"), Виктор Цыганков ("Жирона"), Михаил Мудрик ("Челси"), Сергей Сидорчук ("Вестерло"), Руслан Малиновский ("Дженоа").

Форварды: Артем Довбик ("Жирона"), Роман Яремчук ("Валенсия"), Владислав Ванат ("Динамо").

Группа F

Турция

Вратари: Алтай Байындыр ("Манчестер Юнайтед"), Мерт Гюнок ("Бешикташ"), Угурджан Чакыр ("Трабзонспор").

Защитники: Мерт Мюльдюр ("Фенербахче"), Зеки Челик ("Рома"), Абдюлькерим Бардакджи ("Галатасарай"), Ахметджан Каплан ("Аякс"), Мерих Демирал ("Аль-Ахли" Джидда), Самет Акайдин ("Панатинаикос"), Ферди Кадиоглу ("Фенербахче").

Полузащитники: Хакан Чалханоглу ("Интер"), Исмаил Юксек ("Фенербахче"), Каан Айхан ("Галатасарай"), Окай Йокушлу ("Вест Бромвич"), Оркун Кекчю ("Бенфика"), Салих Озджан ("Боруссия" Дортмунд),

Нападающие: Ирфан Кахведжи ("Фенербахче"), Юнус Акгюн ("Лестер"), Кенан Йылдыз ("Ювентус"), Керем Актюркоглу ("Галатасарай"), Арда Гюлер ("Реал"), Барыш Йылмаз ("Галатасарай"), Юсуф Языджи ("Лилль"), Дженк Тосун ("Бешикташ"), Семих Кылычсой ("Бешикташ"), Бертуг Йылдырым ("Ренн").

Грузия

Вратари: Гиорги Мамардашвили ("Валенсия"), Гиорги Лория ("Динамо" Тбилиси), Лука Гугешашвили ("Карабах").

Защитники: Соломон Кверквелия ("Аль-Охдуд"), Гурам Кашия ("Слован"), Георгий Гвелесиани ("Персеполис"), Лаша Двали (АПОЭЛ), Лука Лочошвили ("Кремонезе"), Отар Какабадзе ("Краковия"), Гиорги Гочолейшвили ("Шахтер"), Джемал Табидзе ("Панетоликос").

Полузащитники: Гиорги Чакветадзе ("Уотфорд"), Анзор Меквабишвили ("КСУ Крайова"), Джаба Канкава ("Слован"), Отар Китейшвили ("Штурм"), Ника Квеквескири ("Лех"), Георгий Кочораштели ("Леванте"), Сандро Алтунашвили ("Вольфсберг"), Георгий Цитаишвили ("Динамо" Батуми), Саба Лобжанидзе ("Атланта Юнайтед").

Нападающие: Леван Шенгелия ("Панетоликос"), Жорж Микаутадзе ("Метц"), Буду Зивзидзе ("Карлсруе"), Гиорги Квилитая (АПОЕЛ), Хвича Кварацхелия ("Наполи"), Зурико Давиташвили ("Бордо").

Португалия

Вратари: Диогу Кошта ("Порту"), Жозе Са ("Вулверхэмптон"), Руй Патрисиу ("Рома");

Защитники: Антониу Силва ("Бенфика"), Данилу Перейра ("ПСЖ"), Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед"), Гонсалу Инасиу ("Спортинг"), Жоау Канселу ("Барселона"), Нелсон Семеду ("Вулверхэмптон"), Нуну Мендеш ("ПСЖ"), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити");

Полузащитники: Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Жоау Невеш ("Бенфика"), Жоау Пальинья ("Фулхэм"), Матеуш Нунеш ("Ман Сити"), Рубен Невеш ("Аль-Хиляль"), Витинья ("ПСЖ");

Нападающие: Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Криштиану Роналду ("Аль-Наср"), Диогу Жота ("Ливерпуль"), Франсишку Консейсау ("Порту"), Гонсалу Рамуш ("ПСЖ"), Жоау Феликс ("Барселона"), Педру Нету ("Вулверхэмптон"), Рафаэл Леау ("Милан").

Криштиану Роналду

Чехия

Вратари: Витезслав Ярош ("Штурм"), Матей Коварж ("Байер"), Индржих Станек ("Славия");

Защитники: Владимир Цоуфал ("Вест Хэм"), Давид Доудера ("Славия"), Робин Гранач ("Виктория" Пльзень), Давид Юрасек ("Хоффенхайм"), Мартин Витик ("Спарта"), Томаш Влчек ("Славия"), Давид Зима ("Славия");

Полузащитники: Томаш Голеш ("Славия"), Ладислав Крейчи ("Спарта"), Антонин Барак ("Фиорентина"), Вацлав Черны ("Вольфсбург"), Лукаш Черв ("Виктория" Пльзень), Матей Юрасек ("Славия"), Ондржей Лингр ("Фейеноорд"), Лукаш Провод ("Славия"), Михал Садилек ("Твенте"), Томаш Соучек ("Вест Хэм"), Павел Шулц ("Виктория" Пльзень), Моймир Хитил ("Славия");

Нападающие: Адам Гложек ("Байер"), Томаш Хоры ("Виктория" Пльзень), Ян Кухта ("Спарта"), Патрик Шик ("Байер").

Евро-2024 пройдет в Германии на 10 стадионах. На сайте "Телеграф" доступен календарь и расписание всех игр чемпионата Европы-2024.