От бабочек и "Утиных историй" до посвящений стойкости Мариуполя: самые яркие тату игроков сборной Украины

Наши футболисты от забавных тату постепенно переходят к серьезным патриотическим

Футболисты сборной Украины, которые уже в понедельник, 17 июня, проведут первый матч на Евро-2024, сейчас находятся под пристальным вниманием болельщиков. Команда, в прямом и переносном смысле на виду.

"Телеграф" рассмотрел татуировки игроков главной команды страны, которые в последнее время меняют смысл — от шуточных и "мультяшных" до серьезных, с патриотическим смыслом.

Первый рисунок

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин сделал первую татуировку — рисунок на правой руке — три года назад. И тут же сделал предположение: "Стоит только начать… И уже присматриваешь что-то новое, что набить. У вас так же?"

Впрочем, тату он делает редко и почти не хвастает ими в соцсетях. Гораздо больше игрок сосредоточен на футболе и тренировках.

Посвятил особому городу в жизни

У Николая Шапаренко из киевского "Динамо" много татуировок, но одна из них, пожалуй, больше всего не похожа на другие. Именно этот рисунок с героями культового мультфильма "Утиные истории" создала для футболиста тату-мастер Ольга Иванцова, чьи услуги пользуются популярностью многих украинских футболистов и спортсменов из других видов спорта. Например, гимнаста Олега Верняева.

Ольга Иванцова и Николай Шапаренко

Впрочем, в последнее время игрок начал гораздо серьезнее относится ко всему в своей жизни, в том числе и к татуировкам на теле. Футболист родился в поселке Великая Новоселка Донецкой области, но Мариуполь — также особый город для Николая. Именно там он начинал карьеру в ФК "Ильичевец". И на правой ноге футболиста изображены бои в городе, которые он собственными глазами видел в 2014 году. А тату сделал в 2021-м, незадолго до начала полномасштабной войны.

"Я все из окна видел. Как люди коктейли Молотова бросали. Как снайперы сидели с лазерами. Это все я видел, и танки ездили, горело целое здание. Это просто… За год до полномасштабной войны набил это тату. И так все сложилось сейчас, что Мариуполя там нет".

Символ целеустремленности и настойчивости

В свою очередь, игрока игрока "Челси" Михаила Мудрика можно назвать фанатом татуировок. У него не менее пятнадцати рисунков на теле. Самым ярким из них смело можно назвать одно из последних тату украинца, которое находится на его шее.

По словам самого Михаила, набить на своей шее яркие голубые бабочки его вдохновили книга и одноименный фильм "Бабочка". Символ бабочки означает целеустремленность и настойчивость.

Чернигов для Ярмоленко

Еще в 2016 году игрок киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко сделал татуировку с родным Черниговом, которую реализовал его товарищ. На ней изображена Екатерининская церковь и мальчик в футболке с номером 10 на спине.

Андрей рос в Чернигове, поэтому, очевидно, это тату отражает его самого. Сегодня изображение этой церкви имеет особый горький подтекст, ведь ролик с ней в сиянии градов стал одним из самых популярных видео полномасштабной войны.

Молитвы для Конопли

Есть татуировки и на ногах игрока "Шахтера" Ефима Конопли. Симметричные надписи в готическом стиле на латинском языке, как рассказал сам футболист, означают "Кто, если не я" и "И это пройдет". Над ними расположены две молитвы, написанные более мелким шрифтом.

Латинские надписи и молитву "Отче наш" набил в первые полгода своего сотрудничества с "Десной", отмечает сам Ефим. Вторая молитва добавилась уже в 2022-м году, ее Конопля набил во Львове.

***

Вместе с тем, от татуировок фанатеют далеко не все футболисты украинской сборной. У того же Виталия Миколенко их нет. А Виктор Цыганков признавался:

"У меня нет никакого негативного отношения к татуировкам. Кому-то нравится, кому-то нет. Было время, когда я тоже думал об этом. Но я понимаю, что хорошо живу и без этого. Если бы хотел, и это было бы что-то памятное, возможно, набил бы. Может, это будет в будущем. Может, нет. Я человек настроения. Если захочу, сделаю. Но прежде десять раз подумаю. Чтобы потом не жалеть".

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная Украины разгромила команду Молдовы в Кишиневе в последнем матче перед Евро-2024.