Из-за страха мобилизации? Украинский футбольный клуб снялся с чемпионата

Руководство "Дружбы" из Мировки боится того, что автобус команды остановят на блокпосту.

Дебютант Первой лиги украинского футбола "Дружба" из Мировки (Обуховский район Киевской обл.) снялась с розыгрыша чемпионата следующего сезона 2024/25. В футбольном клубе это объяснили боязнью мобилизации.

Официальную причину озвучил директор клуба Игорь Дегтяренко в комментарии Трибуне. В частности, он отмечает:

"Мы не можем нашим людям обеспечить безопасность, у нас нет таких рычагов, чтобы забронировать их. УАФ, к сожалению, для футболистов ничего не сделала. Где-то автобус остановят и всей команде выпишут повестки. Что мы будем с этим делать дальше?", — вопрошает Дегтяренко.

В связи с этим, есть подозрение, что некоторые клубы сделают то же самое или начнут шантажировать УАФ — и это превратится в главный хейт следующего сезона. Телеграм-канал КДК задается вопросом в адрес руководства клуба: если у вас есть законные основания на бронирование, почему вы не подаете заявку в ОВА? А также, в связи с этим, ставит вопрос, стоит ли уволиться всем украинцам, которые не получили бронирование, потому что нет смысла работать, когда тебе могут в любой момент вручить повестку?

"Дружба" заняла 1-е место в итоговой турнирной таблице чемпионата Украины среди команд Второй лиги, набрав 63 ояка в 26 матчах и опередив, в частности, финишировавших на втором-третьем местах команды ЮКСА (Тарасовка) — 62, и ПФК "Звягель" — 61.

Ранее "Телеграф" сообщал, что клуб Зеленского получил бронь от мобилизации.