ВСУ на Евро-2024: фаны "Динамо" сделали интересное предложение футболистам сборной Украины

Фанаты подчеркивают, что концентрация камер на авторе гола будет одной из крупнейших на планете

Задачей футболистов сборной Украины во время Евро-2024, особенно когда будут забитые мячи в ворота соперников, отметить, что он забит в честь ВСУ. А концентрация камер на авторе гола будет одной из крупнейших на планете, в первые 5 секунд после гола.

Об этом говорится в заявлении группы "Друзі Динамо" в Facebook. В частности фанаты отмечают:

"В идеале, чтобы этот жест был единым для всех авторов голов. Мы не будем указывать, какой именно это должен быть знак, пусть это решает команда, но то, что он обязательно должен быть, мы уверены. Можно продумать, как именно это должно быть, чтобы не получить желтую карточку. Хотя, при определенных обстоятельствах, желтая карточка не может сравниться в цене с возможностью напомнить миру о защитниках Азовстали и других пленных", — подчеркивается в заявлении группы.

Болельщики столичной команды приводят свои аргументы: "Евро, стартующий 14 июня, несомненно, является значимым информационным событием этого лета в Европе. Плюс-минус на уровне Олимпиады. И, надеемся, будет использован в соответствии с той ситуацией, в которой находится страна. К болельщикам на трибунах можно относиться по-разному, но есть понимание, что там найдутся те, кто зарядит и про ла-ла-ла (песня "Путин — х..ло" — ред.), и про ВСУ. А вот насчет футболистов есть сомнения.

Игроки киевского Динамо не могут придумать, кому посвящать свои голы, и копируют празднования из игры FIFA. Рекордные для Ла Лиги 24 раза в этом сезоне мы видели Халка (голы Довбика — ред.). Празднования в виде обучения лондонским манерам и прочая х***ня. Да, некоторые потом в интервью упоминали Украину, а некоторые — даже войну, но кто это видел? Многое указывает на то, что наши футболисты не понимают, что они уже далеко не в первой сотне тысяч героев в Украине. Любой воин в руинах Часового Яра сейчас и ВСЕГДА будет стоять выше спортсмена, который филигранно бьет по мячу".

Фанаты также негодуют по поводу проведения УПЛ во время войны. "Более тупое занятие, чем чемпионат Украины по футболу во время полномасштабного вторжения, было трудно придумать. Один довольно сомнительный, но все же аргумент, для чего этот чемпионат 23/24 был нужен, когда рядом уничтожались целые города — без этого первенства подготовить сборную к чемпионату Европы в Германии было бы чрезвычайно сложно", — отмечается в заявлении группы "Друзі Динамо".

Ранее мы сообщали, что сборная Украины разгромила Молдову в последнем товарищеском матче перед Евро-2024.