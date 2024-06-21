С такой поддержкой нельзя проигрывать: как жены-красавицы поддерживают наших футболистов на Евро-2024 (фото)

Сборную Украины на Евро поддерживают не только фанаты, но и самые близкие люди

21 июня в немецком Дюссельдорфе на "Эспирит Арена" состоится матч второго тура Евро-2024 между сборными Украины и Словакии. На трибунах украинскую сборную поддержит многочисленная армия фанатов и не только.

Жены игроков нашей команды уже были замечены на первой игре турнира против сборной Румынии. Теперь они готовятся поддержать своих самых близких мужчин и на матче против словаков.

Так, за своего любимого в Германии переживает Анастасия Конопля, которая пришла на стадион в Мюнхене, на матч Румыния — Украина в именной футболке, с фамилией мужа на спине. И поделилась с подписчиками фото на память.

Кстати, перед Евро-2024 Анастасия отдыхала в Турции и похвасталась идеальной фигурой:

Выложила фото с арены в Мюнхене и Даша Савина, жена защитника "Шахтера" Валерия Бондаря. Также она известна как бывшая телеведущая на каналах "Футбол 1/2/3", а затем перешла на работу в клубный канал ФК "Шахтер".

А вот Влада Зинченко (Седан) на нынешнем Евро не только поддерживает своего мужа, но и работает. Она постит фото из студии прямо у кромки поля.

Напомним, что матч Словакия — Украина состоится сегодня, 21 июня. Игра начнется в 16.00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча.