Словакия - Украина: все о матче Евро-2024, онлайн

Главные новости перед игрой

В пятницу, 21 июня, сборная Украины в рамках 2 тура группового раунда чемпионата Европы-2024 по футболу сыграет со Словакией. Накануне Сине-желтые проиграли Румынии (0:3), значительно усложнив себе задачу выхода в плей-офф.

"Телеграф" проведет онлайн игрового дня сборной Украины. В этой статье оперативно будут добавлены новости до и после игры. Прямая трансляция матча Словакия — Украина доступна по ссылке. Кроме того, у нас на сайте оперативно будут публиковаться видео голов и лучшие моменты встречи.

Словакия — Украина: день матча (обновляется)

Сине-желтые открыли для себя новый город в Германии и стадион.

Украина сыграет в желтом против Словакии.

Утром в день игры главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с финальной заявкой на игру.

Сборная Украины в первом туре ЧЕ-2024 по футболу потерпела тяжелое поражение от Румынии. А Словакия наоборот порадовала своих фанатов сенсационной победой над Бельгией.

Полный видеообзор матча Румыния — Украина

Полный видеообзор матча Бельгия — Словакия

Турнирное положение обязывает сборную Украины не только побеждать, но и забивать много. В ином случае команда рискует не попасть в плей-офф.

Напомним, матч Словакия — Украина состоится в Дюссельдорфе на красавце-стадионе с одноименным названием, начало встречи в 16:00 по киевскому времени.

Дюссельдорф Арена

Поединок сборной Украины можно будет посмотреть онлайн бесплатно, а букмекеры уверены в успехе Сине-желтых. На сайте "Телеграф" доступны расписание нашей команды на турнире и календарь и результаты всех матчей Евро-2024.