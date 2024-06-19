Словакия - Украина: где и когда бесплатно смотреть матч Евро-2024

Сине-желтые проведут свой второй матч на турнире

Сборная Украины, разгромно проиграв Румынии (0:3), рискует покинуть чемпионат Европы-2024 после групповой стадии. Во втором туре Евро-2024 Сине-желтые сыграют против Словакии.

Матч группы Е Словакия — Украина можно будет посмотреть бесплатно в Украине. Об этом сообщает "Телеграф".

В прямом эфире в Украине игру национальной сборной против словаков бесплатно можно посмотреть на "Суспільне". Кроме того, игру нашей команды покажут в эфире телемарафона "Единые новости" в цифровом эфире T2.

"Суспільне" покажет встречу Словакия — Украина на региональных телеканалах "Суспільне" (Киев, Черкассы, Полтава и тд), в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV, кроме ОТТ.

Поединок Словакия — Украина состоится в пятницу, 21 июня, в Дюссельдорфе на одноименной арене, начало встречи — в 16:00 по киевскому времени.

Отметим, медиасервис Megogo покажет все матчи Евро-2024, включая игры Сине-желтых, однако необходима платная подписка (стоимость пробной от 99 грн за 7 дней). Добавим, что на матче Румыния — Украина на платформе произошел сбой, из-за чего пользователи сервиса не смогли посмотреть большую часть второго тайма. С календарем, результатами и видеообзорами всех матчей ЧЕ-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".