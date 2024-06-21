З такою підтримкою не можна програвати: як дружини-красуні підтримують наших футболістів на Євро-2024 (фото)

Збірну України на Євро підтримують не лише фанати, а й найближчі люди

21 червня у німецькому Дюссельдорфі на "Еспірит Арена" відбудеться матч другого туру Євро-2024 між збірними України та Словаччини. На трибунах українську збірну підтримає численна армія фанів і не лише.

Дружини гравців нашої команди вже помітили на першій грі турніру проти збірної Румунії. Тепер вони готуються підтримати своїх найближчих чоловіків і на матчі проти словаків.

Так, за свого коханого у Німеччині переживає Анастасія Конопля, яка прийшла на стадіон у Мюнхені, на перший мат у іменній футболці, із прізвищем чоловіка на спині. І поділилася із передплатниками фото на згадку.

До речі, перед Євро-2024 Анастасія відпочивала в Туреччині та похизувалася ідеальною фігурою:

Виклала фото з арени у Мюнхені й Даша Савіна, дружина захисника "Шахтаря" Валерія Бондаря. Також вона відома як колишня телеведуча на каналах "Футбол 1/2/3", а потім перейшла на роботу до клубного каналу ФК "Шахтар".

А ось Влада Зінченко (Седан) на нинішньому Євро не лише підтримує свого чоловіка, а й працює. Вона постить фото зі студії прямо біля краю поля.

Нагадаємо, що матч Словаччина — Україна відбудеться сьогодні, 21 червня. Гра розпочнеться о 16.00 за київським часом. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу.