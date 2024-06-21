Словакия - Украина: онлайн-трансляция матча Евро-2024

Сине-желтые попытаются сломить сопротивление Соколов

В пятницу, 21 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу состоится второй матч сборной Украины. Национальная команда в рамках второго тура группового этапа Евро-2024 сыграет против Словакии.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Словакия — Украина. Встреча состоится в Дюссельдорфе на одноименной арене, начало поединка — в 16:00 по киевскому времени.

Словакия — Украина — начало в 16:00 (обновляется)

Украина сыграет в желтом против Словакии:

Утром в день игры стала известна заявка сборной Украины на игру:

Украинцы и словаки подходят к игре в разном настроении. В первом туре Соколы сотворили главную сенсацию групповой стадии, нанеся поражение Бельгии (1:0), а украинцы провели свой самый плохой поединок в году, уступив румынам со счетом 0:3. Поражение фаворитов группы Е сильно запутало ситуацию в нашем квартете, где все перевернулось с ног на голову. Теперь у Украины нет права на ошибку, Сине-желтые приехали в Дюссельдорф только за победой. Посмотрим, как на это отреагируют словаки.

Полный видеообзор матча Румыния — Украина:

Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда бесплатно смотреть матч Словакия — Украина, а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние.

Напомним, сборная Украины попала на чемпионат Европы-2024 через стыковой раунд Лиги наций. На сайте "Телеграф" доступны расписание нашей команды на турнире и календарь и результаты всех матчей Евро-2024.