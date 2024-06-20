Словакия - Украина: букмекеры продолжают верить в Сине-желтых

Сине-желтые сыграют "матч жизни" на Евро-2024

21 июня Сборная Украины проведет свой второй матч на чемпионате Еропы-2024 по футболу. Противостоять Сине-желтым будут словаки. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Словакия — Украина.

По мнению букмекеров, Украина является небольшим фаворитом встречи. Об этом сообщает Favbet.

На победу Сине-желтых в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 2,16. В то же время триумф Словакии менее вероятен — коэффициент 3,75. Добавим, что аналитики Favbet оценили победу украинцев в 45%, а словаков — в 26%.

Прогноз букмекеров на матч Евро-2024 Словакия — Украина

Favbet: (победа Словакии 3,75 — ничья 3,30 — победа Украины 2,16)

William Hill: (3,80 — 3,20 — 2,10)

Bwin: (3,50 — 3,30 — 2,15)

Матч группы Е Словакия — Украина состоится в Дюссельдорфе на одноименной арене. Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть игру бесплатно.

Напомним, сборная Украины попала на чемпионат Европы-2024 через стыковой раунд Лиги наций. В первом туре подопечные Сергея Реброва разгромно уступили Румынии со счетом 0:3. На сайте "Телеграф" доступны расписание нашей команды на турнире и календарь и результаты всех матчей Евро-2024.

Добавим, что перед Евро-2024 Сине-желтые провели три контрольных матча. Украинцы дали бой Германии (0:0), проиграли Польше (1:3) и разгромили Молдову (4:0).