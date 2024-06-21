Нас спасет только это: аналитики подсчитали шансы сборной Украины на Евро-2024

Победа над Словакией существенно повысит шансы команды Сергея Реброва на место в плей-офф

В пятницу, 21 июня, сборная Украины проведет матч 2-го тура Евро-2024 против команды Словакии. Победа в этой игре существенно повысит шансы команды Сергея Реброва выход в плей-офф.

Потенциальная третья команда Группы E, где выступает сборная Украины, находится в более выгодном положении, чем накануне. Для того, чтобы выйти в плей-офф команде необходимо набрать всего три очка, а разница мячей не будет иметь значения, прогнозируют аналитики Football Meets Data.

Также, по итогам матчей пятницы, 21 июня, на Евро-2024 3-я команда из группы C, а не группа A, будет в числе тех, кто пропустит плей-офф. В то же время шансы третьей команды Группы А повышаются.

В среду-четверг состоялись 6 матчей второго тура в Группах А — С, на основании которых и был сделан прогноз. На то, что третья сборная квартета Е не попадет в плей-офф, дается всего 11%.

Кстати, на данный момент, в таблице Группы Е у сборных Румынии и Словакии по 3 очка, Украины и Бельгии — 0. И в итоговой тройке квартета могут оказаться только команды, у которых не менее 4 очков. Украинцы проиграли Румынии в первом матче (0:3), а в заключительном туре, 26 июня, сыграют с Бельгией.

Игра Словакия — Украина начнется 21 июня в 16.00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча.

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