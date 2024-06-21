Очередная работа россиян? На матче Украина-Словакия засветился желто-голубой флаг с провокативной надписью

Снова "поют" о легитимности Зеленского

Почти каждое спортивное событие не проходит без скандалов и провокаций, так произошло и 21 июня на чемпионате Европы-2024 по футболу на матче Словакия-Украина. Во время одного из таймов болельщики заметили украинский флаг с провокационной надписью.

Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос. Он же и опубликовал фото желто-голубого флага, на котором написано "Верните нам выборы!".

Первые кадры провокационного флага появились в 16:04.

И уже через полчаса его сняли. Пока неизвестны подробности этого события и кто стоит за ним. Отметим, что надпись на флаге поднимает недавно нашумевшую тему о легитимности президента Украины Владимира Зеленского. Ведь 20 мая 2024 года истек его 5-летний срок пребывания на соответствующей должности, однако согласно Конституции господин Зеленский остается законным президентом на время военного положения.

По состоянию на 17.40 идет второй тайм матча. Счет составляет – 1:2, в пользу Украины.

Отметим, что матч Словакия — Украина проходит на стадионе "Меркур Шпиль-Арена" в Дюссельдорфе, Германия.

Напомним, сборная Украины попала на чемпионат Европы-2024 через стыковой раунд Лиги наций. На сайте "Телеграф" доступны расписание нашей команды на турнире и календарь и результаты всех матчей Евро-2024.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в сети разгоняют фейки о матче Украина — Румыния. Во время него наша сборная неудачно стартовала, проиграв соперникам со счетом 3:0.