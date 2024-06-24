Не на шутку напугал весь мир: что сейчас с футболистом, который потерял сознание в матче Евро-2024

Жизна Барнабаша Варги вне опасности

Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга, который накануне получил тяжелую травму в матче против команды Шотландии на Евро-2024, находится в больнице в Штутгарте под наблюдением врачей. Его состояние стабильное.

Тренер национальной команды Марко Росси сообщил, что игроку предстоит операция. Вместе с тем, его жизнь вне опасности, сообщается в Х Федерации футбола Венгрии.

"Жизни Варги ничего не угрожает. Ему проведут операцию после перелома на лице. В оставшейся части Евро он не сыграет", — отметил Росси.

Варга на 70-й минуте игры столкнулся с вратарем сборной Шотландии Ангусом Ганном. Игрок сборной Венгрии потерял сознание, его выносили с поля на носилках. Матч прерывали на некоторое время, а затем судья добавил 10 минут к основному времени второго тайма. Сборная Венгрии благодаря голу Кевина Чобота выиграла матч у шотландцев (1:0) и заняла третье место в группе А.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Группе А Германия сыграла вничью со Швейцарией в матче последнего тура, выйдя в плей-офф, 1/8 финала, с первого места.