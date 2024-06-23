Шотландия - Венгрия: онлайн голов на Евро-2024

Команды борются за третье место в группе

В воскресенье, 23 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу начнется третий тур. Первыми сыграют представители группы А Шотландия и Венгрия.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Шотландия — Венгрия. В этой статье оперативно будут доступны только видео голов, а по окончании игры — лучшие моменты встречи.

Шотландия — Венгрия — начало в 22:00 (обновляется)

Сборные Шотландии и Венгрии близки к вылету из Евро-2024. Венгрии необходима только победа, чтобы рассчитывать на попадание в 1/8 финала с третьего места. Шотландцев устроит и ничья для этого, однако 2 очка может и не хватить для попадания в следующий раунд. В параллельном матче Швейцария сыграет против Германии в битве за 1-2 места.

Матч Шотландия — Венгрия состоится в Штутгарте на одноименной арене, начало встречи в 22:00 по киевскому времени. Этот матч можно посмотреть в Украине в прямом эфире, причем сделать это можно бесплатно.

Напомним Шотландия (1 очко) на групповой стадии Евро-2024 проиграла Германии (1:5) и сыграла вничью со Швейцарией (1:1). Венгрия (0) проиграла и немцам (2:0), и швейцарцам (1:3). На сайте "Телеграф" доступны календарь, результаты всех матчей на чемпионате Европы-2024 по футболу.