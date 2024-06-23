Швейцария - Германия: онлайн голов на Евро-2024

Лидеры группы поспорят за первое место

В воскресенье, 23 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу пройдут матчи только в группе А. Германия и Швейцария будут решать, кто выйдет в 1/8 финала ЧЕ-2024 с первого места, а кто — со второго.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Швейцария — Германия. В этой статье оперативно будут доступны только видео голов, а по окончании игры — лучшие моменты встречи.

Швейцария — Германия — начало в 22:00 (обновляется)

Лидеры квартета А в очной дуэли решат вопрос касательно первого места в группе. Фаворитами на бумаге являются немцы, правда, швейцарцы способны дать бой любой команде на поле. Очная дуэль команд состоится во Франкфурт-на-Майне на "Франкфурт Арене", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Параллельно в Штутгарте состоится другой матч группы А — Шотландия — Венгрия.

Игру Швейцария — Германия покажут в Украине по ТВ, правда, за просмотр этой встречи придется заплатить.

Напомним, Германия (6 очков) на групповой стадии Евро-2024 разгромила Шотландию (5:1) и справилась с Венгрией (2:0). Швейцария (4 очка) обыграла венгров (3:1) и сыграла вничью с шотландцами (1:1). На сайте "Телеграф" доступны календарь, результаты всех матчей на чемпионате Европы-2024 по футболу.