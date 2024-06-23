Евро-2024: кто вышел в плей-офф

16 команд сыграют в плей-офф ЧЕ-2024

На чемпионате Европы-2024 по футболу в Германии проходят заключительные матчи группового этапа. Уже по итогам второго тура стали известны несколько счастливчиков, которые пробились в 1/8 финала Евро-2024.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию имена счастливчиков, которые пробились в 1/8 финала турнира. Кроме того, в этой статье доступен рейтинг команд, занявших 3-е место в своих группах. В плей-офф выйдут сборные, занявшие первые два места в своих группах. Кроме того, туда попадут 4 лучшие команды, занявшие третьи места в своих квартетах.

Участники плей-офф Евро-2024 по футболу (обновляется)

Группа А — Швейцария, Германия

Группа B — Испания (1-е место)

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F — Португалия (1-е место)

Рейтинг команд, занимающих третьи места в своих группах на Евро-2024

Напомним, сборная Украины выступает на Евро-2024 в группе Е. После двух туров Сине-желтые оказались в плачевной ситуации, однако шансы на выход в плей-офф у нашей команды есть. На сайте "Телеграф" доступны видеообзоры игр Сине-желтых на ЧЕ-2024, а также календарь и результаты всех матчей Евро-2024.