Евро-2024: кто вышел в плей-офф
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
16 команд сыграют в плей-офф ЧЕ-2024
На чемпионате Европы-2024 по футболу в Германии проходят заключительные матчи группового этапа. Уже по итогам второго тура стали известны несколько счастливчиков, которые пробились в 1/8 финала Евро-2024.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию имена счастливчиков, которые пробились в 1/8 финала турнира. Кроме того, в этой статье доступен рейтинг команд, занявших 3-е место в своих группах. В плей-офф выйдут сборные, занявшие первые два места в своих группах. Кроме того, туда попадут 4 лучшие команды, занявшие третьи места в своих квартетах.
Участники плей-офф Евро-2024 по футболу (обновляется)
Группа А — Швейцария, Германия
Группа B — Испания (1-е место)
Группа C
Группа D
Группа E
Группа F — Португалия (1-е место)
Рейтинг команд, занимающих третьи места в своих группах на Евро-2024
Напомним, сборная Украины выступает на Евро-2024 в группе Е. После двух туров Сине-желтые оказались в плачевной ситуации, однако шансы на выход в плей-офф у нашей команды есть. На сайте "Телеграф" доступны видеообзоры игр Сине-желтых на ЧЕ-2024, а также календарь и результаты всех матчей Евро-2024.