Хорватия - Италия: онлайн-трансляция голов Евро-2024

Обе сборные рискуют покинуть турнир

В понедельник, 24 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу состоятся матчи в группе B. В центральном поединке игрового дня Хорватия встретится с Италией.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Хорватия — Италия. В этой статье оперативно будут доступны только видео голов, а по окончании игры — лучшие моменты встречи.

Хорватия — Италия — начало в 22:00 (обновляется)

Хорватия и Италия в очном противостоянии решат вопрос о выходе в плей-офф Евро-2024. Победитель выйдет в 1/8 финала, а проигравший может остаться ни с чем. Худшее положение у хорватов, которым необходима только победа. Италию в этой встрече устроит ничья, которая гарантирует им второе место в квартете. Добавим, что в параллельной игре группы B встретятся Испания и Албания.

Матч Хорватия — Италия покажут в Украине по ТВ, однако за легальный просмотр поединка придется заплатить. Добавим, что игра состоится в Лейпциге на одноименном стадионе, начало в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, на Евро-2024 хорваты проиграли испанцам (0:3), после чего сыграли вничью с албанцами (2:2). Италия, в свою очередь, одолела Албанию (2:1) и уступила Испании (0:1). На сайте "Телеграф" доступны календарь, результаты всех матчей на чемпионате Европы-2024 по футболу.