Не на жарт налякав увесь світ: що зараз із футболістом, який знепритомнів у матчі Євро-2024

Життя Барнабаша Варги в безпеці

Нападник збірної Угорщини Барнабаш Варга, який напередодні отримав тяжку травму в матчі проти команди Шотландії на Євро-2024, перебуває в лікарні в Штутгарті під наглядом лікарів. Його стан стабільний.

Тренер національної команди Марко Россі повідомив, що гравця чекає операція. Водночас, його життя поза небезпекою, повідомляється у Х Федерації футболу Угорщини.

"Життю Варги нічого не загрожує. Йому проведуть операцію після перелому на обличчі. У частині Євро, що залишилася, він не зіграє", — зазначив Россі.

Варга на 70-й хвилині гри зіткнувся із воротарем збірної Шотландії Ангусом Ганном. Гравець збірної Угорщини знепритомнів, його виносили з поля на ношах. Матч переривали на деякий час, а потім суддя додав 10 хвилин до основного часу другого тайму. Збірна Угорщини завдяки голу Кевіна Чобота виграла матч у шотландців (1:0) та посіла третє місце у групі А.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у Групі А Німеччина зіграла внічию зі Швейцарією у матчі останнього туру, вийшовши у плей-офф, 1/8 фіналу, з першого місця.