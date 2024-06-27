Пять причин провала сборной Украины на Евро-2024: от эго футболистов до трусости Реброва

Наша команда досрочно покидает главный турнир года

Накануне сборная Украины завершила свои выступления на Евро-2024, не сумев обыграть в решающем матче сборную Бельгии. Команда, которой пророчили удачный жребий и легкую прогулку на групповом этапе, заняла последнее место в группе и бесславно покидает турнир.

Можно сколько угодно говорить о том, что наша команда стала первой в истории Евро, кто с 4 очками в итоговой таблице не попал в плей-офф, говорить про характер команды и ничью с Бельгией… Но главное все равно останется на поверхности – команда заняла последнее место и досрочно возвращается домой. "Телеграф" разбирает основные причины провала команды.

1.Неуемное эго украинских звезд

Накануне решающего матча с бельгийцами бывший главный тренер луганской "Зари" и донецкого "Шахтера" Патрик ван Леувен посоветовал нашим "звездам" оставить свое эго за пределами поля. Выйти на игру отмобилизованными, по-спортивному злыми и доказать свое превосходство на поле.

К сожалению, совет бал дан поздно, перед последним туром далеко не все зависело от игроков Сине-желтых, да и вышла совсем не такая команда, какую рисовал нидерландский специалист. Эта команда, скорее была испугана и зажата в начале игры. А когда поняла, что соперник играет строго по счету и даже не собирается выигрывать, было уже слишком поздно. Да, украинцы создали ряд опасных моментов, а Кун Кастелс, заменивший на этом Евро в воротах Тибо Куртуа, даже совершил вратарский подвиг, выбив мяч с линии ворот. Но, все эти попытки оказались тщетными. А команда должна была начинать играть с первого матча.

2.Недооценка соперника

Собственно, этот пункт является продолжением первого. Наши звезды выходили на стартовую игру Евро с Румынией с легким оттенком небрежности по отношению к сопернику. Непонятно, что они думали – то ли, что румыны разбегутся и сами позволят им забить гол, то ли что-то еще… В итоге, вышло ровно наоборот. Три гола забили нам, не помогла и звезда "Реала" Андрей Лунин, допустивший "ляпы" в моментах см двумя голами. К мнению специалистов, отмечавших, что в последний месяц клубного сезона вратарь потерял игровую практику в мадридском клубе, уступив место Тибо Куртуа, Ребров не прислушался. И Анатолий Трубин из "Бенфики" свой шанс получил только во втором матче.

В остальном… Первый более-менее опасный момент команда создала ближе к 70-й минуте, когда счет уже был 0:3. Пропустив три гола команда сникла, а ведь это была решающая игра турнира в целом, как потом показало время.

Уже после победного матча со словаками игроки украинской сборной отмечали тот запредельный уровень самоотдачи, который демонстрировали соперники в матче. И признавали, что этого очень остро не хватает им самим. А ведь словаки выходили на матч с Украиной после сенсационной победы над Бельгией. Но бились, как будто и не было той победы.

Игроки команды Реброва так и не поняли, что на Евро нужно играть с первой до последней секунды в каждом матче. И тогда, возможно, судьба наградит тебя победой. Но в коде наших футболистов не заложено самопожертвование. Они играли легко и с комфортом. А так большие турниры не выигрываются.

3.Трусость тренера

На Евро-2016 тренерский штаб сборной Украины проповедовал осторожный футбол, за что команду немало критиковали и болельщики, и СМИ. Затем в команду пришел Андрей Шевченко и акценты сместились на атаку. Благодаря чему команда дошла и до четвертьфинала Евро-2020. Казалось, что его коллега по амплуа во время игровой карьеры (нападающий), также продолжит строить команду с акцентом на атаку. Но, надежды болельщиков и специалистов были разрушены еще до Евро. Пусть команда и преодолела сложнейший отборочный турнир.

Бывший защитник Шахтера и сборной Украины Василий Кобин еще до старта Евро, после товарищеской игры с Германией (0:0) отмечал: "При назначении Реброва мы слышали много заявлений, что будем играть в смелый футбол, футбол будущего и так далее. Я ничего не увидел вообще и за отборочные матчи Евро, и за ту работу, которая сейчас проводится. Не вижу, чтобы команда спрогрессировала. По тому уровню игроков, которые у нас сейчас есть в команде – а у нас очень мощная линия атаки, и это ребята показывают игрой в клубе – сборная играет, как по мне, слишком примитивно, в робкий футбол. Они не играют смело, а футбол любит смелых – и всегда смелые побеждают".

По словам экс-футболиста, "команде нужно было на Евро играть выше от своих ворот, хорошо поработать над высокой линией обороны, высоким прессингом, контрпрессингом. Те команды, которые играют в таком ключе, обычно побеждают, берут трофеи. Этот футбол – яркий, и болельщик ценит такой футбол".

К сожалению, ничего этого наши болельщики так и не увидели. Команда откровенно боялась идти вперед. И только когда видела пассивность соперника брала инициативу в свои руки. Как это получилось при 0:1 от словаков (соперник ушел в глухую оборону), или в матче с Бельгией, где Лукаку и Ко полностью устраивала ничья, что они показывали всем своим видом.

4.Завышенные ожидания болельщиков

Игроки сборной Украины, по отдельности, приучили нас к тому, что у украинского футбола большой потенциал. Отдельные яркие матчи в Лиге чемпионов и даже сенсационные победы "Шахтера" в последних двух сезонах, когда команда более чем наполовину состоит из футболистов с украинскими паспортами и добротное "Динамо" при Александре Шовковском давали болельщикам большую надежду.

А еще – Мудрик и Зинченко в Англии, Довбик и Цыганков в Испании, Малиновский – в Италии, наконец, вратари Лунин и Трубин, в тех же Испании и Португалии. Казалось, что в группе Е на Евро-2024 этой команде по потенциалу нет равных. Возможно, это и было бы так на самом деле. Но, игроки так и не стали единым организмом. Они не бились за национальную команду так, как бились те же словаки и румыны. "Лечь костьми" за результат – не про наших.

По факту, сборная Украины оказалась добротным, но посредственным коллективом. Командой, которая может выиграть у такого же середнячка, но и, как оказалось, с треском проиграть. А к грандам-фаворитам мы не подошли и близко. Ведь сборная Бельгии считалась топ-командой еще несколько лет назад, в 2016-2021 годах, а уже на ЧМ-2022 стало ясно, что время "золотой" бельгийской молодежи ушло безвозвратно. И на нынешнем Евро никто ее в качестве фаворита всерьез не рассматривал.

5.Большое будущее?

Впрочем, нынешнее Евро позади, что дальше? Часть нашей команды составляли игроки молодежной сборной Украины, которая год назад дошла до полуфинала Евро U-23, обыграв по пути команду Франции и завоевав путевку на дебютную Олимпиаду в истории.

Это и вратарь Анатолий Трубин, и защитник Максим Таловеров, и полузащитники Михаил Мудрик и Владимир Бражко, и нападающий Владислав Ванат. Плюс, не будем забывать Ефима Коноплю, который вместе с Трубиным в 2019-м году стал, ни много, ни мало, чемпионом мира среди молодежных команд (U-20). И пусть ему сейчас уже 24 года игрок в самом расцвете сил, может стать одним из лидеров национальной команды

Вопрос в том, кому эта команда достанется. Если она останется в руках Реброва, который известен дружбой с Андреем Шевченко, то есть большая вероятность потерять "золотое" поколение украинских игроков, так и не раскрыв их потенциал в сборной. Кстати, по этому же пути прошла сборная Бельгии, так и не найдя тренера, который смог бы добиться результата с этой командой. А вот если во главе команды станет специалист, который будет с игроками на одной волне…

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Следующий матч сборная Украины проведет 7 сентября, стартовую игру Лиги наций против команды Албании. Затем, весной, будет старт отборочного турнира чемпионата мира-2026. Евро-2024 для нашей команды ушел в историю. Будут ли сделаны выводы?