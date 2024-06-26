Грузия - Португалия: онлайн-трансляция голов на Евро-2024

"Европейские бразильцы" досрочно выиграли группу

В среду, 26 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу состоятся заключительные игры групповой стадии. Закрывать программу игрового дня будут Грузия и Португалия.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Грузия — Португалия. В этой статье оперативно будут доступны только видео голов, а по окончании игры — лучшие моменты поединка.

Грузия — Португалия — начало в 22:00 (обновляется)

Португалия уже обеспечила себе выход в плей-офф ЧЕ-2024 с первого места, а потому на игру с грузинами, похоже, выйдет "второй состав". Смогут ли грузины обыграть дубль португальцев неизвестно, однако только победа выведет эту скромную команду в плей-офф чемпионата Европы. В параллельной игре группы F встретятся Чехия и Турция.

Матч Грузия — Португалия покажут в Украине, правда, за просмотр поединка придется заплатить. Добавим, что игра состоится в Гельзенкирхене на Арене "Ауф Шальке".

Напомним, на Евро-2024 Грузия проиграла Турции (1:3), а затем сыграла вничью с чехами (1:1). Португалия, в свою очередь, одолела Чехию (2:1) и Турцию (3:0).