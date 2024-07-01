Непристойный жест или шутка для друзей: звездный футболист попал в скандал после матча Евро-2024

Жест Беллингема, якобы, адресовался друзьям футболиста

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем объяснил, кому был адресован жест, который он показал после гола в ворота команды Словакии. В кадры трансляции попал неприличный жест в исполнении игрока.

После того как футболист сравнял счет, на пятой компенсированной минуте основного времени матча он опустил руку в область паха и сделал непристойный жест, который, по взгляду, был адресован скамейке запасных соперников. За это игрок был обвинён в неуважении. Позже свой жест он объяснил шуткой, написав пост в Twitter.

В частности, полузащитник сборной Англии отметил: "Шуточный жест в сторону близких друзей, присутствовавших на игре. Ничего, кроме уважения к тому, как сегодня играла сборная Словакии".

Кроме того, другой полузащитник англичан Деклан Райс после игры вступил в перепалку с кем-то у скамейки запасных сборной Словакии. УЕФА изучит оба эпизода, однако, по данным источника Football Fights, англичане серьезного наказания не понесут.

Беллингем сравнял счёт в матче против Словакии на 90+5-й минуте. В дополнительное время англичане вырвали победу (2:1) и вышли в 1/4 финала Евро-2024, где сыграют против сборной Швейцарии.