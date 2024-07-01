Португалия - Словения: онлайн голов в матче 1/8 финала Евро-2024

"Европейские бразильцы" начиниют свой путь в плей-офф

В понедельник, 1 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу пройдут очередные матчи первой стадии плей-офф. Завершать программу игрового дня будут португальцы и словенцы.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Португалия — Словения. В этой статье оперативно будут добавлены только видео голов, а по окончании встречи — лучшие моменты поединка.

Португалия — Словения — начало в 22:00 (обновляется)

Португальцы подходят к игре в качестве явного фаворита, однако на этом Евро Роналду и Ко совсем не блещут результатами и игрой. Словенцы, в свою очередь, все свои игры на групповой стадии свели к ничьей, а потому могут рассчитывать на результат в плей-офф, доведя поединок до серии пенальти.

Матч Португалия — Словения покажут в Украине в прямом эфире, причем игру можно посмотреть бесплатно. Добавим, что матч состоится во Франкфурт-на-Майне на "Франкфурт Арене".

Напомним, Португалия досрочно выиграла свою группу на чемпионате Европы-2024, обыграв Чехию (2:1), Турцию (3:0), после чего Роналду и Ко уступили Грузии (0:2). Словения, в свою очередь, заняла третье место в квартете С, трижды сыграв вничью: с Данией (1:1), Англией (0:0) и Сербией (1:1).