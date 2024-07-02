В Британии унизили Роналду из-за пенальти на Евро-2024: Терри заступился за легенду

Игрок расплакался после незабитого пенальти в ворота вратаря сборной Словении Яна Облака

Во время трансляции матча 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Португалии и Словении британская вещательная корпорация BBC изменила имя португальского нападающего Криштиану Роналду. Это произошло в тот момент, когда он не смог реализовать пенальти.

На 105-й минуте, когда Роналду не забил с 11-метровой отметки, на экране появился титр "Misstiano Penaldo". Экс-защитник сборной Англии и лондонского "Челси" Джон Терри выразил своё негодование по поводу данного титра в социальной сети, сообщает The Standard.

"Это позор", — коротко отреагировал Терри. Любопытно, что защитник сам пережил подобную ситуацию — он виновен в решающем промахе в серии пенальти, когда "Челси" проиграл финал Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" в 2008 году.

Кадр из трансляции ВВС

Основное и дополнительное время матча, прошедшего в Франкфурте, завершилось без голов — 0:0. В серии послематчевых пенальти сборная Португалии оказалась сильнее, выиграв со счётом 3:0. Криштиану Роналду забил первый гол своей команды в этой серии.

В 1/4 финала Евро-2024 сборная Португалии встретится с командой Франции, которая, в свою очередь, обыграла сборную Бельгии. Этот матч состоится 5 июля в Гамбурге.