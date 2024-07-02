Не тільки із Зеленським: Орбан у Києві зустрівся з наставником збірної України — з чим це може бути пов’язано (відео)

Наставник збірної України раніше тренував угорський "Ференцварош"

Тренера збірної України Сергія Реброва запросили на зустріч президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Український тренер з 2018 по 2021 роки очолював "Ференцварош" з Будапешта.

Ребров підтвердив, що особисто знайомий із Орбаном у коментарі УНІАН. Він також зазначив, що з Орбаном легко спілкуватись.

"Сподіваюся на спілкування з Віктором. Я з ним раніше спілкувався лише про футбол", — зауважив Ребров.

Команда зі столиці Угорщини під керівництвом українського фахівця тричі ставала чемпіоном Угорщини. Також з Ребровим "Ференцварош" уперше вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів.

Раніше збірна України, під керівництвом Реброва, не зуміла обіграти команду Бельгії та потрапити до плей-офф Євро-2024. Команда посіла останнє 4-е місце у групі, де всі збірні набрали по 4 очки. В українців виявилася найгірша різниця м’ячів через великий програш на старті турніру команді Румунії — 0:3.

Як повідомляв "Телеграф", у Британії принизили Роналду через пенальті на Євро. За португальську "легенду" заступився Джон Террі.