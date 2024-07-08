Знаменитый футболист, похоже, не осознает, что именно его страна ведет агрессивную войну в Европе

Бывший полузащитник сборной России и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин призвал привести сборную Украины по футболу в Мемориальный комплекс "Хатынь". Недавно Сине-желтые бесславно покинули Евро-2024.

Циничное заявление Аршавина приводит telegram-канал "ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ". Футболист, говоря о нашей команде, намекнул о нацистах в Украине, хотя именно РФ целенаправленно обстреливает гражданскую инфраструктуру, включая детские больницы.

"Мне это напомнило нашу Пискаревку.

Напомнило, как я в детстве ездил в Германии в такие же музеи, где концлагеря были. И натолкнуло меня на мысль, что, в какую страну ни поедь, везде советских людей сжигали.

И еще сборную Украины сюда отвезите современную, просто послушают пускай", – сказал Аршавин.

Напомним, что 22 марта 1943 года немецким карательным отрядом и особым батальоном СС "Дирлевангер" в качестве мести за убийство нескольких немецких военнослужащих были убиты и сожжены заживо все жители деревни Хатынь. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Беларуси начали распространять информацию о том, что в уничтожении деревни в Минской области есть "украинский след". Такая пропаганда была направлена на создание образа "неонацизма в Украине", чтобы оправдать потенциальное вторжение Беларуси в Украину.