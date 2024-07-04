Избивали лежачих фанатов ногами: на Евро-2024 новый скандал, теперь футболисты ни при чем (видео)

Стюарды побили фанатов в в бетонном туннеле, ведущем к полю во Франкфурте

Полиция Франкфурта проводит расследование после того, как в Сети появилось видео, где фаната бьют стюарды Евро 2024. Инцидент случился во время матча Португалии и Словении, в 1/8 финала чемпионата Европы.

Несколько сотрудников в желтых и оранжевых жилетах с надписью "Стюард" задерживают двух мужчин в бетонном туннеле, ведущем к полю во Франкфурте, сообщает The Telegraph. На кадрах видно, как одного человека удерживают на полу лицом вниз, а другого прижимают к стене, после чего его бьют кулаками и ногами.

"Мы, конечно, знаем об этом и уже проводим расследование", — написала полиция Франкфурта на сайте X в среду в ответ на вопрос одного из пользователей об инциденте. Также УЕФА в своем заявлении сообщил, что "знает об инциденте, произошедшем между стюардами и болельщиком во время матча Португалия — Словения, и осуждает любое насильственное поведение. Инцидент, показанный на видео, в настоящее время является предметом полицейского расследования. УЕФА не может давать дальнейшие комментарии до завершения расследования".

В свою очередь, группа Football Supporters Europe, объединяющая фанатские группировки со всего континента и сотрудничающая с УЕФА, в своем заявлении отметила: "Всем, кто виновен в этом, не место на стадионе, и они должны ответить за свои действия".

Полиция общественной безопасности, португальский аналог английского подразделения футбольной полиции, которое поддерживает связь между властями за рубежом и болельщиками, пока не может подтвердить гражданство Португалии у запечатленных на видео болельщиков. В заявлении PSP говорится: "Был зафиксирован инцидент между группой стюардов и двумя фанатами, предположительно болельщиками сборной Португалии. Как только национальная делегация узнала об инциденте, еще до того, как он стал достоянием общественности, она инициировала ряд шагов с немецкими властями, в частности, через Международный центр полицейского сотрудничества и УЕФА, как организатора соревнований".

Матч Португалия — Словения состоялся в понедельник, 1 июля, и завершился победой португальской команды в серии пенальти, со счетом 3:0. В ходе игры Криштиану Роналду не забил пенальти в дополнительное время, после чего его унизили на британском ТВ.