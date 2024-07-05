Киевское "Динамо" сняли с чемпионата Украины по футболу и расформировали

Украинская ассоциация футбола подтвердила информацию про снятие команды

Киевское "Динамо" решило расформировать женскую команду. Коллектив расформирован спустя четыре года после воссоздания летом 2020-го года, перед сезоном 2020/21.

Об этом сообщает УАФ на официальном сайте женского футбола Украины. "Динамо" решило вывести женскую команду из структуры клуба и подписало договор сотрудничества с СК "Ладомир".

Таким образом, "Динамо" снимает свою команду с участия в чемпионате Украины по футболу среди женских клубов Высшей лиги сезона-2024/25. Впервые женская футбольная команда "Динамо" была основана в Киеве еще в 1989 году на базе одноименного мужского клуба. В 1990 году клуб дебютировал в Высшей лиге СССР. В конце 1994 года женская команда клуба была расформирована.

В сезоне-2020/21 годов женский коллектив "Динамо" был снова сформирован и стартовал в Первой лиге Украины. Cезон-2023/24 команда завершила на 8-м месте в Высшей лиге, заняв второе место в группе 2 второго этапа.

В Сети отреагировали на расформирование команды. Пользователь Kateryna Makarevska отмечает: "В 1994-м это сделал один Суркис, а через 30 лет — уже второй. Десятилетия идут, а отношение к женскому футболу все так же на дне. В комментариях — почти абсолютное равнодушие и пренебрежение (преимущественно от мужской части футбольного сообщества, разумеется). Мол, нельзя заставлять мужские клубы заниматься развитием женских команд: это неприбыльно, пусть "сами" становятся на ноги. Без всякой помощи и поддержки. Потому что никто же не мешает, да?

Наверное, так же, как после веков притеснений и попыток уничтожения украиноязычному контенту никто не мешал конкурировать с русскоязычным (украинизация должна быть "ласковой", потому что мы очень нежные, а "навязывание" вызывает у нас стресс и страх заработать меньше!). Простите за такое банальное сравнение, но у меня от этих тем одинаково болит и горит. Хочется вопить от людей, которые в упор не видят, почему нельзя иметь одинаковые требования к тем, кто уже на старте в неравных условиях (да, уважаемые, это называется историческими привилегиями).

Больно, досадно и обидно за девушек, потому что мы их так подвели. Почему-то стыд чувствую именно я, потому что кажется, что могла больше медийного внимания им уделять как журналистка, больше приучать аудиторию к тому, что освещать женский спорт наравне с мужским — это норма, больше влиять на коллег, больше пинать самих спортсменок, чтобы не боялись давать комментарии…"

Ранее "Телеграф" сообщал, что в РФ вспыхнул сексистский скандал. Известный в прошлом игрок Александр Мостовой заступился за тренера словами: "Где футбол, а где женщина".