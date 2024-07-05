Не следили за своими жестами: два футболиста Евро-2024 получили наказание — что они показали (фото)

Игрок сборной Турции пропусти два матча, а англичанин — один условно

Турецкий футболист Мерих Демирал дисквалифицирован на два матча за демонстрацию националистического жеста. В то же время, игрок сборной Англии Джуд Беллингем дисквалифицирован на один матч условно за оскорбительный жест в адрес скамейки запасных сборной Словакии.

Таким образом, Демирал не сможет принять участие в матче 1/4 финала Евро-2024 Нидерланды — Турция, а также пропустит следующую игру сборной Турции. В свою очередь, Беллингем сможет принять участие в матче Англия — Швейцария, сообщает УЕФА.

Мерих Демирал показал ультранационалистическое приветствие группировки "Серые волки". Этот жест запрещен в ряде стран Европы, поскольку это движение придерживается националистически-экстремистской и антисемитской идеологии. В Германии ни сама эта группировка, ни ее жест не запрещены. Вместе с тем, "Серые волки" находятся под надзором Федерального ведомства по охране конституции, сообщает Deutsche Welle. В свою очередь, Демирал объяснил показанный им жест "Серых волков" ликованием по поводу победы и гордостью за свою страну.

Демирал в матче 1/8 финала забил два гола в ворота сборной Австрии. Его первый гол стал самым быстрым в истории плейоф чемпионатов Европ

В свою очередь, Беллингем после забитого мяча в ворота сборной Словакии несколько раз взмахнул рукой возле своего паха. Позднее хавбек англичан назвал эту демонстрацию шуточным жестом для близких друзей.

В матче 1/8 финала между сборными Англии и Словакии, проигрывая к 90+5-й минуте со счётом 0:1, англичане смогли сравнять результат усилиями Беллингема. А затем, в первом дополнительном тайме Англия вышла вперёд благодаря голу Кейна — 2:1.

Как сообщал "Телеграф", матчи 1/4 финала Евро-2024 состоятся 5-6 июля. В частности, 6 июля пройдут игры Англия — Швейцария и Нидерланды — Турция.