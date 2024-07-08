Знаменитий футболіст, схоже, не усвідомлює, що саме його країна веде агресивну війну у Європі

Колишній півзахисник збірної Росії та лондонського "Арсеналу" Андрій Аршавін закликав привести збірну України з футболу у Меморіальний комплекс "Хатинь". Нещодавно Синьо-жовті безславно залишили Євро-2024.

Цинічну заяву Аршавіна наводить telegram-канал "ФУТБОЛЬНИЙ БИГИ". Футболіст, говорячи про нашу команду, натякнув про нацистів в Україні, хоча саме РФ цілеспрямовано обстрілює цивільну інфраструктуру, включаючи дитячі лікарні.

"Мені це нагадало нашу Піскарівку.

Нагадало, як я в дитинстві їздив у Німеччині до таких же музеїв, де концтабори були. І наштовхнуло мене на думку, що в яку країну не поїдь, скрізь радянських людей спалювали.

І ще збірну України сюди відвезіть сучасну, просто послухають нехай”, – сказав Аршавін.

Нагадаємо, що 22 березня 1943 року німецьким каральним загоном і особливим батальйоном СС "Дірлевангер" у якості помсти за вбивство кількох німецьких військовослужбовців було вбито і спалено живцем усі жителі села Хатинь. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Білорусі почали розповсюджувати інформацію про те, що у знищенні села у Мінській області є "український слід". Така пропаганда була спрямована на створення образу "неонацизму в Україні", щоб виправдати потенційне вторгнення Білорусі в Україну.