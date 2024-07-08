Боксер понимает, что РФ пагубно влияет на бокс

Знаменитый казахстанский боксер Геннадий Головкин (GGG) заявил, что федерация бокса Казахстана должна выйти из Международной ассоциации бокса (IBA). Данной организацией управляет российский друг президента РФ Владимира Путина Умар Кремльов.

Соответствующий комментарий Головкина приводит reuters. GGG хочет, чтобы казахстанский бокс был частью новой организации World Boxing, а не коррумпированной IBA.

"Мы пытаемся убедить федерацию бокса Казахстана присоединиться к World Boxing. Настаиваем и стараемся подтолкнуть к этому решению.

Выбор остается за федерацией бокса Казахстана. Это будет их решение. Я не могу влиять на это процесс, поскольку не имею юридического влияния", – заявил Головкин.

Головкин является легендой бокса. Геннадий официально не завершал карьеру, однако свой последний бой (третий поединок против Сауля Альвареса он провел в 2022 году).

Напомним, Кремлев за счет российских денег и влияния остался у руля международной спортивной федерации. Друг Путина вернул российских боксеров на международные соревнования под флагом РФ и без любых ограничений. Кроме того, IBA запрещала украинскую символику, из-за чего наша сборная бойкотировала турнир. Международный олимпийский комитет запретил IBA проводить отбор на Олимпиаду в Париже, а сам бокс из-за коррупции в организации может потерять статус олимпийского вида спорта.