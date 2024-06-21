"Заплатил свою цену": Фьюри назвал новую причину поражения от Усика

Британскому боксеру было "слишком весело" при подготовке к бою

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри назвал новую версию причины поражения от украинца Александра Усика в бою за звание абсолютного чемпиона. По словам британца, ему было "слишком весело" при подготовке к поединку.

Новую версию Фьюри озвучил в видео на YouTube-канале FUROCITY By Tyson Fury. В частности, он отметил:

"Моя проблема была в том, что мне было слишком весело. Порой мне казалось, что все слишком легко. Как будто я там дрался с местным боксером-любителем. Я просто слишком наслаждался этим и бездельничал. В результате я заплатил свою цену. Вот что происходит, когда ты слишком веселишься. А мне всегда говорили: "Не смешивай работу с весельем.

Но все равно, я выступил хорошо. Мне понравилось. Все прошло хорошо. Я слышал, у Усика сломана челюсть и глазница. Так что выздоравливай. Увидимся в декабре, на Рождество", – добавил боксер.

В первом бою Усик победил Фьюри раздельным решением судей. Бой состоялся 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее "Цыганский король" выдвигал странную версию, что судьи были слишком лояльными к Усику из-за войны в Украине. Бой-реванш запланирован на 21 декабря.