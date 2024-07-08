Боксер розуміє, що РФ згубно впливає на бокс

Знаменитий казахстанський боксер Геннадій Головкін (GGG) заявив, що федерація боксу Казахстану має вийти із Міжнародної асоціації боксу (IBA). Цією організацією управляє російський друг президента РФ Володимира Путіна Умар Кремльов.

Відповідний коментар Головкіна наводить reuters. GGG хоче, щоб казахстанський бокс був частиною нової організації World Boxing, а не корумпованої IBA.

Ми намагаємося переконати федерацію боксу Казахстану приєднатися до World Boxing. Наполягаємо і намагаємося підштовхнути до цього рішення.

Вибір залишається за федерацією боксу Казахстану. Це буде їхнє рішення. Я не можу впливати на цей процес, оскільки не маю юридичного впливу”, – заявив Головкін.

Головкін є легендою боксу. Геннадій офіційно не завершував кар’єру, проте свій останній бій (третій поєдинок проти Сауля Альвареса він провів у 2022 році).

Нагадаємо, Кремльов за рахунок російських грошей та впливу залишився біля керма міжнародної спортивної федерації. Друг Путіна повернув російських боксерів на міжнародні змагання під прапором РФ і без жодних обмежень. Крім того, IBA забороняла українську символіку, через що наша збірна бойкотувала турнір. Міжнародний олімпійський комітет заборонив IBA проводити відбір на Олімпіаду в Парижі, а сам бокс через корупцію в організації може втратити статус олімпійського виду спорту.