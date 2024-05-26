Юная украинская грация завоевала медаль на чемпионате Европы в свой день рождения (видео)

Спортсменка сделала подарок себе и украинцам

В воскресенье, 26 мая, на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Будапеште (Венгрия) состоялся финал с обручем среди сеньорок. Накануне в этом виде спорта немного изменили правила, из-за чего начался переполох в РФ.

16-летняя украинка Таисия Онофрийчук завоевала "бронзу" на турнире. Об этом сообщает "Телеграф".

На своем дебютном чемпионате Европы на взрослом уровне 16-летняя украинка заняла третье место, набрав 34,900 балла. Таисию обошли две представительницы Болгарии Боряна Калейн (35.250) и Стиляна Николова (34.950). К слову, 26 мая Онофрийчук исполнилось 16 лет.

Бронзовое выступление Таисии Онофрийчук на чемпионате Европы-2024.

Онофрийчук стала единственной представительницей Украины в финалах Евро по художественной гимнастике. Виктория Оноприенко, к сожалению, не прошла ни в один из финалов. Добавим, Таисия попала в четыре финала: с обручем, мячом, лентой и многоборье.

Ранее известная украинская гимнастка Влада Никольченко, которая осенью 2023 году оказалась в эпицентре международного скандала, похвасталась кольцом на безымянном пальце.