"Внутри была мама": российская ракета разрушила дом футболиста сборной Украины (видео)

Украинский футболист сейчас находится в отпуске

В субботу, 13 июля, РФ нанесла удар по дому футболиста "Аталанты" Виктора Коваленко. К слову, 28-летний футболист не играл за национальную команду на чемпионате Европы-2024.

Коваленко, который родом из Херсона, рассказал о преступлении оккупантов на своей странице в Instagram. Также футболист начал сбор средств для украинских защитников на Херсонском направлении.

"Сегодня ракета пи***ов попала в дом, где я жил всю жизнь. Это был дом моих родителей, больше дома нет! Стресс и страх, который я пережил не передать словами потому, что там была мама. Слава богу, с ней все хорошо! Но с**а мы за это вам ответим!" — написал Коваленко, прикрепив видео с последствиями российского удара.

Весь прошлый сезон Виктор провел в аренде в "Эмполи". В кампании 2023/24 украинский футболист принял участие в 17 матчах, в которых забил два гола и отдал один ассист. К слову, Виктор забил самый красивый гол "Эмполи" в сезоне. Добавим, что Серия А украла один гол у украинца, зафиксировав автогол. Это произошло в матче "Эмполи" — "Сассуоло".