Звездный футболист похудел до неузнаваемости: фото до и после

Футболист, похоже, хочет вернуться на высший уровень

Перед финалом Лиги Чемпионов УЕФА между "Боруссией" Д и "Реалом" (0:2) сеть облетела фотография центрального защитника немцев Никласа Зюле с лишним весом. Футболист в межсезонье поработал над собой и вернулся в клуб, скинув около 10 кг.

Об этом сообщает bild. Генеральный директор "Боруссии" Д Ханс-Йоахим Ватцке не узнал центрбека после отпуска.

"Я думал: боже мой, у нас новый игрок! Замечательно, как ему это удалось. Он в отличной форме, и я предпочитаю в тысячу раз лучше, когда кто-то осознает ошибку и делает соответствующие выводы", — сказал Ватцке.

По информации источника Никлас Зюле сбросил 8 кг в межсезонье, придерживаясь специализированного плана. "Боруссия" Д очень довольна его прогрессом, а сам защитник готов бороться за место в стартовом составе в команде Нури Шахина.

Зюле "прославился" в сети перед игрой с "Реалом". Футболист набрал лишние килограммы прямо перед важнейшей игрой сезона и, разумеется, не играл в финале ЛЧ.

Сейчас игрок выглядит совсем по-другому:

Отметим, Зюле не попал в состав сборной Германии на ЧЕ-2024 по футболу. Немцы на турнире дошли до 1/4 финала, где со скандалом уступили Испании.