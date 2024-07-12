ФИФА пригрозила вышвырнуть Италию из большого футбола: что произошло

Футбольным функционерам не понравился один законопроект в Италии

Итальянские команды могут быть отстранены от международных соревнований, а чемпионат Европы-2032 могут отобрать у Италии. К слову, итальянская сборная завершила Евро-2024 уже в первом раунде плей-офф.

О проблемах Италии с ФИФА и УЕФА сообщает La Repubblica. Все дело в "поправке Муле".

Член партии Forza Italia Джорджо Муле предложил внести в Декрет о спорте положения, позволяющие клубам и футболистам напрямую обращаться в административные суды первой инстанции, минуя спортивные, а также дающие лигам полную уставную, нормативную, организационную и управленческую независимость от Итальянской федерации футбола (FIGC). В УЕФА и ФИФА видят в этой поправке "вмешательство властей страны в спорт", а потому пригрозили FIGC серьезными последствиями.

"Если поправка будет одобрена в первоначальном виде или в новой формулировке, которая по-прежнему будет поддерживать элементы, упомянутые в этом письме, у нас не будет другого выбора, кроме как передать этот вопрос в наши директивные органы для оценки возможных мер, включая возможное приостановление деятельности FIGC", – сказано в документе, адресованному главе FIGC Габриэле Гравине.

На групповом этапе Евро-2024 сборная Италии вырвала ничью с Хорватией (1:1), проиграла Испании (0:1) и победила Албанию (2:1). В 1/8 финала Италия уступила Швейцарии (0:2). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".