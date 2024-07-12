"Против нас воюет вся Европа": лучший российский футболист стал посмешищем в сети

Бывший спортсмен заявил о заговоре Запада против российского футбола

Бывший полузащитник сборной России, лучший футболист рф 1998 и 2000 годов (по версии СЭ) Егор Титов высказался об отстранении сборной РФ от международных соревнования. УЕФА и ФИФА отстранили все российские клубы и сборные после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Соответствующий комментарий Титова приводит "Матч ТВ". По его мнению, Запад хочет убрать РФ с мирового футбола, а Россия сейчас воюет с Европой.

– Вы сказали, что сборной России надо перелистнуть отстранение. Наше возвращение все еще далеко?

– Пару лет наше отстранение еще точно будет. Мы видим, как против нас воюет вся Европа. И в прямом, и в информационном смысле.

Делают все, чтобы нас там не оказалось. Ничего страшного, на этом жизнь не заканчивается. Живем дальше.

– Даже сейчас есть топовые трансферы из РПЛ в Европу – например, Матвей Сафонов. О чем это говорит?

– О том, что российский футбол жив, за нами следят.

Как бы там ни хотелось обратного политикам на Западе, за нами следят, приглашают. Мы в тренде.

Я желаю Матвею, чтобы у него все получилось, – сказал Титов.

В сети лишь посмеялись надо словами бывшего футболиста.

Напомним, французский ПСЖ в июне приобрел российского вратаря Матвея Сафонова. Накануне российских футболистов не пустили в Эстонию на еврокубковый матч.